全球股市大逃殺 華爾街3原因喊未觸底

近期全球股市劇烈震盪，累計已蒸發11兆美元（約新台幣330兆元），並出現自2008年金融危機以來最嚴重的連跌走勢，但包括摩根士丹利（大摩）、花旗（Citigroup）等投資機構都示警，因高通膨、美聯準會鷹派升息和經濟成長放緩，全球股市將進一步下跌。

美國財經媒體引述美銀（BofA）數據指出，市場資金外流的情況正越演越烈，而以過去情況來看，標普500指數在觸及關鍵支撐點之前，下跌空間大概還有約14％。報導稱，標準普爾500指數從3月29日的高點已下跌超過13％，但14天期相對強弱指數顯示仍尚未觸底。

雖然以科技股為主的那斯達克100指數，目前的預期本益比約為20倍，是2020年4月以來最低水準，但部分華爾街投行策略師認為，科技股仍將面臨美國聯準會積極收緊貨幣政策帶來的壓力。

科技股近期面臨今年以來最大的單周資金流出，研究機構Day By Day SAS的技術分析師Valerie Gastaldy分析指出，即便是在價格大幅下跌之後，科技股仍有可能再跌10%才能觸底。

摩根士丹利(Morgan Stanley，大摩)先前發表研究報告指出，業餘散戶資金已回落至2020年1月疫情大流行前水位，分析散戶是美股重要的逢低買盤推手，他們現在不願進場，光是買盤潰散，就足以戳破股市泡沫。

知名投資人Dennis Gartman則表示，「美股將持續處在熊市，但現在還跌得不夠猛烈，直到出現暴跌的一天，才有可能真正觸底。」他認為，總有一天股市會單日重挫5或6%，那才是最後的拋售壓力，否則他將一直維持看空股市的態度。

（ 中時新聞網 邱怡萱）

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