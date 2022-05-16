企業多繳稅助平通膨？貝佐斯批拜登誤導

美國總統拜登上周在推文中宣稱大公司多繳稅有助弭平通膨後，隨即引來亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）反擊。貝佐斯在推文中怒批拜登誤導社會大眾，強調企業稅與通膨不該混為一談。

貝佐斯上周五發布推文表示：「政府新成立的『假消息治理委員會』應該檢查拜登推文，或者政府該另外成立一個『胡謅委員會』。提高企業稅值得討論，打擊通膨也是重要議題，但將兩者混為一談只是誤導視聽。」

貝佐斯之所以盛怒，是因拜登日前在推文中表示，如欲打擊通膨就該確保「美國最有錢的大企業」確實繳稅。拜登雖未指名亞馬遜，但先前曾多次對亞馬遜的繳稅紀錄提出質疑，才引來貝佐斯對號入座。

2020年5月拜登角逐總統大選期間，曾在受訪時點名希望亞馬遜「開始繳稅」。當時拜登表示：「我不認為任何一家公司可以進帳數十億美元卻不繳稅。我不在乎這些公司有多大。」

亞馬遜先前曝光的政府文件顯示，2017及2018年該公司不但沒有繳納聯邦企業稅，還獲得聯邦政府退稅。但亞馬遜宣稱2020會計年度向美國聯邦政府繳納17億美元企業稅及18億美元其他稅項。同一年度亞馬遜向美國地方政府繳納的稅金也達26億美元。

但若依照該年度亞馬遜營收推算，亞馬遜實際繳納的企業稅率只有聯邦企業稅率21％的三分之一。

除亞馬遜背負逃稅嫌疑，貝佐斯個人也多次遭外界批評逃稅。ProPublica在2020年發表的調查報告指出，2007及2011年貝佐斯未向美國聯邦政府繳過半毛個人所得稅。

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