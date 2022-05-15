反擊小麥戰爭 G7加強對俄制裁

七大工業國集團（G7）14日在德國舉行外長會議，除了承諾加強對俄羅斯實施政經制裁之外，也將繼續對烏克蘭提供武器。德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）指責俄羅斯發動「小麥戰爭」，宣稱G7將盡速排除物流困難協助烏克蘭小麥出口。



G7外長14日在波羅的海沿岸的渡假勝地威森豪斯（Weissenhaus）舉行會議，商討如何阻止俄羅斯散布謠言指控西方經濟制裁造就全球糧食短缺。另一方面，G7也呼籲中國停止協助俄羅斯繼續攻打烏克蘭。



貝爾伯克於會後向媒體表示：「我們為這場戰爭帶來的後果做的還不夠多嗎？這場戰爭非因我們而起，而是俄羅斯總統發動戰爭，但我們卻背負全球責任。」



G7為了對俄羅斯施加更多壓力，勢必得聯手對俄羅斯實施石油禁運。歐盟已預定本周達成協議，儘管現階段匈牙利仍反對實施石油禁運。



G7於會後聲明中表示：「我們將盡快減少且終將停止依賴俄羅斯能源供應，為此我們將盡速達成協議，對俄羅斯煤礦及石油實施逐步或全面禁運。」此外，G7外長也主張擴大俄羅斯菁英制裁名單，包含重大經濟支柱、政府單位及軍事單位。



14日與會者還包括烏克蘭及摩爾多瓦兩國外長，且會中也探討烏俄戰爭引爆的糧食安全問題。



貝爾伯克表示：「非洲及中東人民快要餓死了。我們現正面臨一個緊急問題，那就是如何確保全球人民糧食無虞？大家都在問如果我們無從取得原先來自俄羅斯及烏克蘭的穀物，後果將會如何？」



14日G7外長會議結束後，外界焦點隨即轉向瑞典及芬蘭。兩國預定15日宣佈申請加入北大西洋公約組織（NATO），但這項申請案需要北約30個會員國全數通過，偏偏土耳其在此刻持反對意見。



加拿大外長裘莉（Melanie Joly）對此表示：「我們必須達成共識。」