成本躥揚 成美國消費者夏季出遊最大阻礙

美國民眾因為疫情受困在家兩年後，渴望在今年夏季出遊，但旅遊成本躥揚成為消費者的最大阻礙，從油價、交通，再到住宿無一不漲，迫使消費者降低旅遊天數或次數，因應萬物飛漲。

美國3月消費者物價指數（CPI）年增8.5％，創下40年新高紀錄。油價較一年前狂飆50％，飯店住宿成本揚升近30％，機票漲價24％，租車成本也上升將近14％。

開年迄今通膨升溫尚未讓美國民眾減少消費，但部分消費者開始重新考慮夏季旅遊計畫。考量到娛樂、旅遊和餐飲等服務支出占美國經濟比重超過四成，民眾減少出遊花費可能影響夏季的經濟展望。

根據消費金融服務公司Bankrate 3月調查顯示，在2,600名受訪者中，將近七成表示，通膨促使他們調整夏季旅遊計畫。

儘管如此，傑富瑞（Jefferies）首席經濟學家馬爾科斯卡（Aneta Markowska）表示，通膨雖然影響消費者購買力，但旅遊業仍無須悲觀。許多受壓抑的需求尚未滿足，即便物價上漲，消費者還是有足夠的付款能力。

股票選擇權交易商費倫（Lawrence Fearon）在考量成本後，決定將夏季旅行計畫由4次減為3次。他表示，許多人終於能在這個夏天首次和親友見上一面，和開車出遊，在大家準備動身之時，偏偏油價大漲。

南卡羅來納大學觀光管理助理教授謝勒德（Ashley Schroeder）表示，依據過去經驗，油價攀升並不會影響民眾出門旅行，它改變的是旅行的地點和方式，例如減少旅行頻率，選擇離家較近的景點，或是減少娛樂和餐飲支出。

美國銀行（BoA）3月調查1,055名消費者發現，逾四成受訪者表示，高油價可能讓他們減少出遊，還有28％的受訪者計劃縮短旅程，以節省成本。