北韓疫情暴衝 一夜激增29萬發燒、15死

北韓境內新冠疫情持續延燒，今（15）日新增逾29萬發燒病例，新增15人死亡。

韓聯社報導，北韓官媒朝中社今日引述國家緊急防疫司令部統計數據指出，自13日晚間至14日上午6時，北韓一共新增29萬6180例發燒病例及15例死亡案例，總計自4月下旬疫情爆發以來，北韓一共累積逾82萬發燒病例、42人死亡，不過目前已有超過49萬人康復，約32萬人尚在治療當中。

值得注意的是，朝中社報導中的措詞為「發燒人士」而非「新冠患者」或「確診病例」，觀察家分析，北韓可能缺乏病毒檢測試劑或其他檢驗設備，因此無法證實病患確診。

朝中社報導也指出，國家緊急措施也已迅速啟動以抑制病毒傳播，報導也提到，多數死者因為缺乏對隱形Omicron變異株感染疾病及正確治療方式的知識與了解導致死亡。

北韓12日首度證實境內出現新冠確診病例，國家緊急防疫指揮部及相關單位於8日對平壤一群發燒患者進行採檢後，證實患者身上的病毒為Omicron亞變種BA.2，12日當天更新增1.8萬例發燒病例，13日發燒患者激增10倍至17.44萬例，今日再新增29萬例，顯示當地疫情正迅速擴散。

朝中社指出，自12日上午起，各省份、城市、鄉村已全數封鎖，所有工作單位、生產單位、住宅區關閉，當局也對全民進行嚴格、廣泛的檢查，同時國家緊急防疫指揮部也正調查這起致命疾病的感染途徑及爆發原因。

（ 中時新聞網 吳映璠）

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