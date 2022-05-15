美股短暫反彈 底部尚未浮現

美股13日止跌反彈，一甩前日陰霾，然而高通膨可能促使聯準會（Fed）激進升息，經濟恐陷入衰退的憂慮揮之不去，專家認為美股僅是短暫回彈，底部尚未浮現，股市將持續波動。另一方面，第一季財報季進入尾聲，沃爾瑪等多家大型零售業者業績和4月零售額數據，為本周投資人關注焦點。

通膨似乎出現觸頂跡象，與擔憂聯準會升息過猛將損害經濟成長，兩股情緒交戰令美股在過去一周經歷上沖下洗。在大型科技股領漲之下，三大指數13日大幅反彈，將標普500指數從熊市邊緣拉回。

道瓊工業指數13日躥升466.36點或1.5％，以32,196.66點作收；標普500指數攀升2.4％，重回4,000點大關，收在4,023.89點；科技股雲集的那斯達克指數勁揚3.8％，報11,805點。

儘管美股三大指數強勁反彈，但周線持續收黑。道指全周下跌2.1％，連續七周收低，寫下1980年冬季以來最長周線跌勢。標指周線收低2.4％，那指下挫2.8％，皆連續六周走低，分別創下2012年秋季與2011年春季以來最長周線下跌紀錄。

美股一掃頹勢大幅回升，投資人能否預期股市已經觸底？多位專家認為美股僅是短暫時反彈，Nationwide投資研究部門主管哈克特（Mark Hackett）表示，股市尚未脫離險境。

另外，投資顧問公司Wealthspire Advisors資深副總裁帕爾許（Oliver Pursche）指出，如果股市走低再一、兩周也不令人意外，13日只是部分跌深的股票大幅反彈。

投資人接下來將注意力轉向大型零售商沃爾瑪（Walmart）、家得寶（Home Depo）和Target業績，將能一探通膨對消費者支出與心態的影響。

本周重要經濟數據有17日出爐的4月零售銷售，還有多房項市數據，包括房屋開工與成屋銷售等。