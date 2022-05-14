資金瘋狂大逃亡 專家:美股驚現1訊號

美股周五（13日）出現久違的反彈，道瓊工業指數、那斯達克指數漲逾400點，標普500指數漲超過2%。不過美國銀行曾警告美股雖然會出現反彈，但可能還會進一步下跌，近期股市、債市等各項資產都出現資金外流，隨著投資人紛紛賣出如蘋果等大型科技股，意味著「真正的投降」可能不遠了。

外媒報導，美國銀行首席投資策略師哈奈特（Michael Hartnett）援引EPFR Global數據，截至5月11日當周，股市、債市和黃金等資產都出現資金流出，科技股流出金額高達11億美元，為今年以來單周最大金額，僅次金融股的26億美元。

報告指出，「真正的投降」是投資人出脫手中喜歡的東西，例如蘋果這類大型科技股或私募股權和美元等資產；此外，哈奈特表示，近期加密貨幣和科技股的暴跌，堪比網路泡沫時期和全球金融危機。

從2020年疫情剛爆發暴跌後，蘋果帶領華爾街主要股指一路創高，然如今的蘋果正處於熊市之中，僅這周已經下跌近10%，這對6周前還在歷史高點徘徊的蘋果而言，是突然性的轉變。

此外，標普500指數從歷史高點跌約20%，也逼近熊市，美銀預料短期可能會出現熊市反彈，但不認為已經觸底，暗示可能還會進一步下跌。

（中時新聞網 蔡宗倫）

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