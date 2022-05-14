報復它加入北約？ 俄羅斯暫停對芬蘭供電

芬蘭電網營運商Fingrid一名主管今天告訴法新社，俄羅斯能源公司RAO Nordic因欠費問題揚言中斷供電後，俄方昨天深夜起已對芬蘭暫停供電。

Fingrid營運規劃經理考柯能（Timo Kaukonen）表示：「目前供電是零，從昨天午夜開始就這樣了，一如對方的計畫。」

RAO Nordic昨天表示，由於付費問題，將暫停對芬蘭供電。此時芬蘭鑑於俄羅斯對鄰國烏克蘭發動侵略，正準備宣布申請加入北大西洋公約組織（NATO）。

因此造成的電力短缺，芬蘭正以自瑞典進口電力來彌補。芬蘭所需電力約10%從俄羅斯進口。

RAO Nordic指稱，本月6日起就未收到芬蘭方面的供電付款，但它未明言，這是否與歐洲對俄羅斯實施的制裁有關。

芬蘭總統聲明：已就申請加入北約與蒲亭談話

芬蘭總統府表示，總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）今天已就芬蘭擬申請加入北大西洋公約組織（NATO）一事，與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）交談。

在俄羅斯入侵烏克蘭之際，芬蘭及瑞典可能放棄長期秉持的軍事不結盟原則，預計芬蘭本週末將正式宣布申請加入北約，瑞典也很快會跟進。

根據芬蘭總統府聲明，尼尼斯托指出，芬蘭主動致電蒲亭，與蒲亭的談話相當直接，沒有激怒對方，避免緊張被認為相當重要。

俄羅斯國際傳真社（Interfax）也引述彭博（Bloomberg）報導，尼尼斯托在通話中告訴了蒲亭芬蘭申請加入北約的計畫。

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