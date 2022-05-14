美元指數何時見頂？星展揭關鍵

試問美元指數何時見頂？星展：第2季是關鍵時點

美國聯準會Fed宣誓對抗通膨的決心，今年3月、5月各升息2碼，市場預料後續6月、7月也將再分別升息2碼，鷹派立場推升美元持續強勢。美元指數（DXY）4月突破新冠肺炎疫情前的水準，之後持續震盪向上，5月13日來到104.46的高位。持續上攻的美元，對非美貨幣造成比價效應，迫使新興經濟體的央行們在利差擴大的壓力下，還需要額外干預匯市以防止自家貨幣貶過頭，各國也都很想知道，美元指數何處是頂峰？

星展銀行（台灣）財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉指出，根據美國總經情勢，星展集團最新調整預測，目前預期DXY在2022年第2季將達到高點，之後在下半年回落至接近100。

主要根據三項理由：一、美國通膨數據也出現舒緩的初期跡象。二、預期民主黨在11月的期中選舉可能失去對參眾兩院其中之一或兩院的控制權。三、Fed官員陸續提出鷹派評論，美國貨幣政策緊縮方向暫時難變。

星展分析，聯準會升息速度加快的作法，新興經濟體已實際跟進升息，已開發市場更不能視而不見，先前透露2022年底才會升息的歐洲央行（ECB），現在也改口已準備好加入其他央行利率正常化的行列。

陳昱嘉指出，歐元區4月核心通膨年率從3月的2.9％上升至3.5％，遠高於ECB的官方目標2％。ECB總裁拉加德近期支持ECB在7月升息，經濟學家認為ECB逾十年來的首度升息似成定局。拉加德預期ECB在第三季初結束購債，並可能在數週後升息。ECB管理委員會的升息呼聲高漲，多名官員要求在7月21日會議調升存款利率一碼，「拉加德的說法，清楚顯示她支持升息」。

星展集團預期，在6月9日的貨幣會議上，ECB將宣布7月結束淨資產購買計劃，並在2022年底前將目前負0.50％的存款利率升至正值。貨幣政策態度的轉變也可望支撐歐元表現。

人民幣匯率則是另一個近期變動較大的主要亞幣。陳昱嘉指出，人民幣兌美元近期也貶值至2020年10月以來的最低水準。人民幣的疲軟與中國的出口成長數據一致，中國4月出口年增率從3月的14.7％放緩至3.9％，為2020年6月以來的最低水準。

「疲弱的貿易數據，證實了星展集團對中國經濟將無法在2022年實現5.5％增長目標的預期」，陳昱嘉說，由於貨幣政策的分岐，美國10年期公債殖利率高於中國10年期公債殖利率，人民幣在4月加速貶值。星展集團預期美元兌人民幣可望追上DXY今年以來的升勢，至第3季將升至6.85 。