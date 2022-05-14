雪上加霜 印度突禁止小麥即刻停止出口

全球糧價恐再推高，通膨壓力惡化罩頂。全球小麥第二大出口國的印度突然宣布暫停小麥出口，並表示，因俄烏衝突後，印度小麥出口4月大幅增長創下紀錄。為保障印度糧食安全，印度即刻限制小麥出口，市場分析指出，此舉造成的缺口短期將難以填補，因為全球其他小麥生產地區天公也不作美。

今年以來，小麥價格已上漲44%，而大米價格上漲16%，飆升的糧價對各國糧食安全構成了極大影響。作為全球第二大小麥生產國，俄烏戰爭爆發後印度小麥出口4月大幅增長創下紀錄。不過，今年3月以來，熱浪和乾旱持續威脅著印度小麥的產量。

路透14日報導，印度突然禁止小麥出口禁令即刻生效。同時，已簽發信用證的出口可以繼續。一份印度商業和工業部文件顯示，印度貿易署對與小麥出口有關的出口政策進行修改。文件規定，禁止印度小麥出口，禁令即刻生效。不過，已簽發信用證的出口或印度政府批準的出口可以繼續。

華爾街見聞報導，今年3月以來，印度氣溫飆升至1901年有記錄以來最高的一個月，導致印度小麥作物在關鍵的生長期枯萎。由於小麥對高溫非常敏感，因此3月份的高溫使得該國小麥產量下降，也破壞了其出口預期。

市場分析指出這將加劇全球糧食供應緊張。媒體對農民和地方政府官員進行的調查顯示，此次收獲季印度小麥產量預計可能下降10%至50%。據印度農民協會Bharat Krishak Samaj的主席Ajay Vir Jakhar預計稱，由於高溫，印度各地小麥產量將平均下降15%。

按照美國農業部的出口數據來看，印度小麥出口額占比達2%。此前，印度食品和商務部長預計，本財年印度將出口多達1500萬噸小麥，創歷史新高，是去年出口量的兩倍。

市場分析指出，印度限制小麥出口造成的缺口短期將難以填補，因為全球其他小麥生產地區，天公也不作美。美國農業部上周發布的作物進展周報顯示，截至5月1日，春小麥播種進度為19%，去年同期46%，五年均值28%；春小麥出苗率5%，去年同期13%，五年均值7%，和冬小麥一樣低於平均值。同時，幹旱、洪水和熱浪持續威脅著從美國到法國到印度的小麥產量，也加劇了烏克蘭產量的萎縮。

不過，盡管幾乎所有的主要小麥產區都面臨著這樣或那樣的威脅，但俄羅斯是一個例外。華爾街見聞報導，俄羅斯小麥正在形成一個大豐收的局面，據專家預測，2022年俄羅斯糧食總產量可能會達到1.3億噸，小麥產量達8,700萬噸，創歷史最高紀錄。據聯合國糧農組織數據，俄羅斯是世界上最大的小麥出口國。

（工商時報 數位編輯）