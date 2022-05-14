能源危機+大陸清零 景氣快速下滑時間曝

▲美國CPI年增率vs.失業率

美國已耗盡「戰備儲油」這張牌

從去年九月至今，OPEC+不僅不排擠發起戰爭的俄羅斯，而且對於拜登多次呼籲OPEC增產的聲音，充耳不聞，拜登無奈只好高調的聯合日本、印度和中國(沒有實際配合行動)等國家共同釋出戰備儲油，去年十一月美國釋出五千萬桶戰備儲油，今年三月再加碼宣布每天釋出百萬桶戰備儲油，長達半年，共計1.8億桶。

一旦完全釋出1.8億桶後，美國剩下3.53億桶戰備儲油，根據國際能源署規定，會員國必須持有相當於九十天原油淨進口的戰備儲油，相當於3.15億桶，也就是說，美國已經耗盡戰備儲油這張牌。

能源危機 今明兩年預期產油量下調

既然庫存耗盡，OPEC也指望不上，那就靠自己增產，結果因為通膨造成美國頁岩油業者開採成本增加，業者也無力配合拜登的要求，而且開一口井所需要的設備準備期間長達七至八個月，最快也要等到十一月左右，無助於期中選舉的選情，這條路也緩不濟急。果然五月十日美國能源資訊署(EIA)發布五月短期能源展望月度報告預估，下調了今、明兩年的預期產油量。

今年美國原油產量為每日1190萬桶，較四月上次報告預期的日均產量1,201萬桶下調11萬桶。明年的美國原油產量為每日1,285萬桶，低於上次月度報告預期的1295萬桶，但還高於2019年創紀錄的1,230萬桶。

來文的不成，只好來武的，五月一日美國國會參議院司法委員會以17-4的票數通過了《打擊原油生產、出口壟斷組織法案》(No Oil Producing and Exporting Cartels，簡稱「NOPEC」)。

盯上OPEC 美國打算立法制裁成員國

該法案必須在參眾兩院獲得全體通過，並由總統拜登簽署才能成為法律。如果該法案最終簽署為法律，美國司法部將有權在聯邦法院以壟斷行為和操縱市場等為由，起訴OPEC或其成員國，以及俄羅斯等其他產油國。

阿聯酋能源部長馬茲魯伊說：「OPEC+並不能滿足整個世界100%的需求，不應為地緣政治衝突引發的供應中斷負責。」

沙烏地阿拉伯能源部長阿卜杜勒．阿齊茲表示：「OPEC在能源危機中被不公平地盯上了，美國立法者破壞既定產油體系的舉動，可能會使油價飆升300%。」美國難道不知道NOPEC法案的嚴重性嗎？事實上，該法案曾被討論了二十多年，但從未獲得通過。

拜登為聯準會打擊通膨開綠燈

此次美國舊調重彈，可以顯示拜登對於高通膨威脅的無能為力，以及選情民調低落的著急。於是狗急跳牆，五月十日拜登給聯準會打擊通膨開綠燈，他表示：「我相信通膨是我們目前面臨的最大經濟挑戰，我認為聯準會也是如此。我同意鮑爾主席上周所說的話，即我們面臨的第一大威脅是通貨膨脹。聯準會應該做好自己的工作，政府也會這樣做。」

拜登的言論加大了對聯準會抗通膨的支持，意味著美國政府更關心高物價，而不是快速升息可能引發的衰退。拜登有許多官員們支持抗通膨的同時，美國經濟不會受到影響，其中代表人物就是財政部長葉倫。

葉倫表示 「軟著陸」可有技巧達成

五月四日葉倫對華爾街日報表示，「預計明年美國經濟將實現穩健增長，伴隨著聯準會採取措施降低通膨，經濟可能會『軟著陸』。」葉倫認為當前與前聯準會主席沃爾克所面臨的停滯性通膨類型不同。

葉倫指出，美國出現歷史性的勞動力市場緊張狀況，這造成通膨被「略微」推高，整體而言，勞動力市場是健康的。這句話被市場解讀為，即使聯準會因為緊縮貨幣對抗通膨造成失業率提高，但以目前美國缺工嚴重的情況下，就算少了一些工作機會並不影響美國就業市場的復甦，這論點成為支持聯準會盡快將利率調整到中性的立場。

所以葉倫表示，她「相信軟著陸是可能的組合，聯準會需要技巧，也需要運氣。」這運氣，應該是指當今年底利率達到3%時，供應鏈瓶頸造成的通膨會如預期的在年底下滑，關於這點，馬士基跟三井商船對於今年景氣的假設，不約而同的認為第四季的需求可能快速下滑，推測是跟中國大陸的動態清零有關。

堅定防疫政策 習近平立場強硬

五月六日中國大陸國務院總理李克強對可能出現的大規模失業發出警告，表示當前就業形勢「複雜嚴峻」。首先是外企投資可能縮減，以歐盟企業為例，有四分之三企業表示，中國作為投資地點的吸引力已經降低，另四分之一企業表示，計畫將投資轉移到其他國家。

上海從三月三十日深夜起封城，至今多數人已經居家隔離四十天以上，從三月初就開始被禁足在家裡超過六十天的也不在少數，隨著上海確診人數跌破兩千人的過程，上海居民面對的是越來越嚴格的人身自由限制，這點讓外籍人士大為反感。

更重要的是，全球醫學界都清楚，當前不管那一種疫苗的抗體都不是永久性，縱使打滿三劑疫苗，甚至四劑以上，照樣出現突破性感染，甚至二度感染。

面對這種局面，習近平在上周的中共中央政治局常委會強調：「同一切歪曲、懷疑、否定中國防疫方針政策的言行『要堅決作鬥爭』。」如此強硬的立場，可以大膽的推測只要習近平掌權一天，動態清零就不會鬆綁，二年、三年、五年、十年，甚至更久。

相信很多讀者覺得這個推論太扯、不切實際，但是別忘了習近平最崇拜的人就是搞文革的毛澤東，十年浩劫的那段歷史裡，「權力鬥爭」才是主角。

▲中國確診

動態清零鬆綁 最快2024年

當下，為了破例連任，習近平遭受到巨大的內部反彈勢力，藉著動態清零的防疫政策，正好可以清除政敵，就像藉著打貪政策鞏固權力一樣，所以必須深刻的瞭解到，動態清零不僅僅是科學指導方針，更是一場權力遊戲。

中國大陸的mRNA疫苗最快年底做完三期人體實驗，十四億人口接種加強劑，估計也是明年五月前後，不知道會建議接種幾劑，如果每個人都要接種兩劑mRNA加強劑的話，那麼大概差不多明年就沒剩多少時間了，從這個角度來看動態清零政策鬆綁的最快時間，應該是2024年了。

▲CCFL集裝箱指數-美西+美東