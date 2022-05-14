繼越南後 李嘉誠再出手投資這國

李嘉誠出手 維港投資進軍星國

繼看上越南市場後，香港首富李嘉誠最新投資腳步將前進新加坡。由李嘉誠友人周凱旋執掌的維港投資（Horizons Ventures）正計畫擴大亞洲業務，擬於新加坡新設辦事處。這將是維港投資首度出海，在香港以外地區進行擴張。

外媒引述消息人士透露，維港投資在新加坡的新設辦事處，將有多達十位員工進駐，目前已從香港派駐新加坡的人員，包括負責交易執行的高級投資經理Jacky Li及投資組合策略人Jeffrey Ho，該辦事處將尋求新的交易機會和初創投資。

維港投資駐澳洲代表Chris Liu指出，維港投資有許多共同投資者位處東南亞，而不是大中華區，為了融入該地區，在新加坡開辦事處將較香港據點更為合理。

Liu表示，公司在區內約有23項投資，若在新加坡建立樞紐，將可協助維港投資在東南亞地區創造和識別戰略機會，進而尋找合作夥伴。

對於最新布局考量，維港投資表示，進駐新加坡主要是針對投資者及業務擴張而言，當地較具優勢。

多年以來，維港投資與李嘉誠共同投資多項創新科技項目，其曾於2021年末出手投資「元宇宙」，包括好萊塢AI技術提供商Wonder Dynamics，因此外界一直將李嘉誠視為維港投資的投資者之一。

報導形容，維港投資是李嘉誠「家族辦公室」，長江實業則對此回應表示，維港並非李嘉誠家族辦公室，該公司由周凱旋全資擁有，李嘉誠僅聯同維港公司參與科技與創新科技項目。