能源轉型夯！銅鋁等4種金屬需求大躍升

能源轉型夯 世銀：銅、鎳價將大躍升

世界銀行（World Bank）最新報告指出，未來數十年的能源轉型將帶動銅、鋁、鎳、鈷等金屬需求大幅躍升，這可能會使金屬價格更加高漲。

該報告提及，在能源轉型期間，石油、煤、天然氣等化石燃料需求可能會持平或甚至下滑，但綠色能源持續發展，像是電動車、再生能源、低碳科技所需的金屬、礦產需求預期將不斷攀高。

世銀表示，「在未來很長一段時間，這些金屬價格可能維持上升走勢，但這取決於能源轉型的速度與方向、礦業資本投資、對這些產業的環境限制以及政策措施與誘因等。」

世銀並指出，銅與鋁皆為能源轉型的主要受惠族群。銅應用在風電渦輪機、太陽能板、電網連結、電動車以及充電基礎設施，鋁則應用於電池封裝、氫燃料電池、太陽光電系統。

其他關鍵金屬還有合金鋼原料如鉻、鐵礦砂等、電池金屬原料如鎳、鋰和鈷，以及稀土和鉑族金屬。

世銀提到的關鍵風險之一，就是這些礦產往往集中在特定區域。報告提到，「全球金屬生產和消費在地理位置上比石油業還集中，尤其中國，該國是所有精煉基本金屬的最大消費和生產國，約占全球金屬消費量的50％，反觀該國占全球原油消費量僅15％。」此外，根據國際鈷業協會資料，作為電動車電池重要原料的鈷，大約有七成產量都在剛果民主共和國，逾90％的化學加工過程都在中國。

世銀認為這可能會導致供應風險與價格波動，也為擁有這些礦產和加工處理的國家帶來不錯的收入。

世銀呼籲決策者「提供良好的政策環境，可確保充足的投資進入金屬生產，以避免未來可能的短缺」，另外在發現資源時能確保迅速擴張，同時進行補貼、提高回收率和利用碳定價（carbon pricing）。

世銀還提到應該建立一個聚焦於金屬和礦產、類似國際能源署（IEA）的組織，藉此有助於收集數據和分析。