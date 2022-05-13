現金為王 全球股票基金連五周大失血

隨著對經濟放緩的憂慮日益加深，加上主要央行料將再度緊縮政策以抑制通膨，全球股票基金連續第五周資金外流，至於美國債券基金也創下四周來最大一周失血紀錄。

根據Refinitiv理柏基金的最新統計，到5月11日為止的一周，全球股票基金淨流出105.3億美元，遠超出前一周的16.5億美元。

受到通膨壓力加劇，引發投資者憂心全球經濟將出現硬著陸，MSCI全球指數在本周也暴跌到607.4，創下一年半低點紀錄。

在主要區域方面，美國股票基金一周來淨流出84.6億美元、歐洲股票基金也失血43.3億美元，不過亞洲股票基金逆勢吸金，吸引22.3億美元資金流入。

同期間，全球債券基金也遭遇沉重賣壓，高達132.3億美元從該基金撤離，為連六周出現淨流出。當中全球中短期債券基金失血81.4億美元，創下2020年6月以來最大單周淨流出的紀錄，然而政府債券基金則受到投資人追捧，一周吸金33.8億美元，為連續第三周呈現淨流入。

值得注意的是，由於通膨居高不下，強化外界認為聯準會未來將持續積極升息預期，美國債券基金一周淨贖回104.2億美元，幾乎是前一周59億美元的兩倍，同時也已是連續第18周出現資金外流。

其中美國中短期投資級債券基金淨流出72.8億美元，寫下2020年4月最大單周失血紀錄。但是，政府與公債基金則是吸引26.2億美元流入。此外統計還顯示，投資者從貨幣基金贖回17.3億美元，為連二周淨流出。

在商品基金方面，約有15.4億美元從黃金與貴金屬基金撤出，失血金額創下兩個月高點紀錄。國際金價目前已跌破200天移動均價。

新興市場也出現資金大逃亡現象，股票基金與債券基金各自淨流出24.9億美元與26.5億美元，然而這兩大基金也是連續第五周面臨淨贖回潮。

美升息飆太快 撞倒銀行股

美國聯準會（Fed）自3月以來宣布升息兩次，並表示未來將持續緊縮貨幣，但升息受惠股銀行類股卻一反常態，包括摩根大通在內的多家大型銀行，股價不漲反跌。

摩根大通、高盛、美國銀行（BoA）與摩根士丹利的股價在疫情期間直線上升，但進入2022年後情勢開始轉變，四家銀行的股價從52周高點大跌超過20％，美國最大銀行摩根大通的跌幅更深達28％，降幅整整是標普500指數（14％）的兩倍。

聯準會為了打擊通膨已經兩度升息，幅度分別為1碼和2碼，並暗示未來還有多次升息。升息應該讓銀行受惠，但迄今美國銀行業者股價不升反跌，原因之一是 投資人擔心聯準會升息力道太快太猛，可能讓經濟跌入衰退。

聯準會5月初宣布升息2碼當日，美股和大型銀行股急速狂飆，但之後兩個交易日股市反轉大跌，因為投資人察覺經濟環境面臨諸多挑戰。

花旗分析師霍洛維茲（Keith Horowitz）表示，投資人擔心聯準會升息速度過於激進，可能讓經濟陷入衰退，並推升銀行的信貸損失，導致美股暴漲暴跌。

較高的利率可為銀行帶來每年數十億美元的額外收入，銀行的放款收入將增加，而付給存戶的利息則相對較小。此外，銀行的閒置現金也能有較多的利息收入。

投行KBW分析師預測，美國銀行2022年的淨利息收入將增加18％，摩根大通可望增加17％。大型銀行雖然承受賣壓，但對股價展望依然樂觀。摩根士丹利執行長高曼（James Gorman）表示，考量銀行的潛能，銀行股的股價遭到低估。

雖然高曼表示，在不久的將來經濟出現溫和衰退也不令人意外，但也強調經濟不確定性不應該妨礙長期決策。若是遇到好的策略投資標的，不論是公司或是投資組合經理人，就應該出手投資。