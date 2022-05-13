穆斯克延後收購推特 開盤股價崩跌17％

先前宣布以440億美元收購推特的億萬富豪穆斯克13日（周五）早上發表推文指出，由於一份關於推特假帳號的報導，他決定「暫緩」收購這家社交媒體公司的計畫。

受此消息打擊，推特周五開盤股價崩跌17％。

目前尚不清楚穆斯克的推文是否即代表此收購案立刻喊停。近日科技股重挫，推特股價不斷下探，目前市值不到350億美元。

穆斯克在推文說：「推特交易先暫停，等到取得支持垃圾帳號和假帳號占用戶數不到5％的計算細節為止。」

該推文並貼上一則路透5月初報導的連結，內容為推特估計第一季假帳號或垃圾帳號占用戶比例不到5％。

撙節成本 推特執行長宣布凍結人事

推特執行長亞格拉沃（Parag Agrawal）周四向員工發布的備忘錄表示，公司將要凍結人事並且縮減其他開銷，反映在全球經濟前景不明和烏克蘭戰爭衝擊數位廣告市場之際，推特尋求撙節成本之道。

此外，亞格拉沃並辭退兩位高層，也凸顯近日這家社交網路內部陷入動盪。

他指出，「自本周開始，我們暫緩多數原擬招募的職位，除了公司的關鍵職缺之外。」但他強調該公司不打算進行全公司的裁員，但擬削減承包商、顧問、差旅、活動、行銷、辦公室、基礎設施等營運開銷。

亞格拉沃指出，營收部門總經理法爾克（Bruce Falck）、消費者部門總經理貝普爾（Kayvon Beykpour）將辭職。

推特發言人指出，產品部門副總裁蘇利文（Jay Sullivan）將接替貝普爾，並暫代法爾克職位。

貝普爾與法爾克皆在推特宣布自己並未自願離職消息，前者提及自己在育嬰假期間被亞格拉沃辭退。他在推文裡指出，「亞格拉沃要我走人，他希望帶領團隊往另一個方向發展。」

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