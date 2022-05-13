世界唯二沒打新冠疫苗 除了北韓還有這國

北韓領導人金正恩12日正式下令「國家性事件」，由於近期平壤爆出首例Omicron亞變種BA.2病例，官媒今天證實至少1人染疫不治，打破大流行以來零確診佳績。《華郵》報導指出，北韓與東非國家厄利垂亞（Eritrea）是世界兩個沒有打疫苗的國家，他們共同之處在於國內普遍貧窮，且都由殘暴極權政府所領導。

近期北韓當局祭出封鎖令，要人民在家好好待著不能外出，因應疫情這項禁令被視為「最高緊急狀態」。官媒週五證實已有1人不幸染疫身亡，爆炸式的蔓延同時還造成約35萬人出現發燒症狀。

美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）全球衛生政策中心主任莫里森（J. Stephen Morrison）表示，「北韓存在巨大的防疫破口，國民沒有施打疫苗或缺乏染疫後獲得的抗體，大幅增加變異株傳播的可能性，使穩固的本土疫情一夕間崩盤。」

專家憂心，除非北韓能透過封鎖令限制病毒傳播，否則很快「非常高比例」的人口會被感染。「集體淪陷會很可怕，在某種程度上，可能會影響政權對民眾的控制。」

報導指出，非洲東北部國家厄利垂亞（Eritrea）是全球唯二沒有接種疫苗的國家，政權長年由總統阿夫瓦基（Isaias Afwerki）所把持，是開國元首兼獨裁者。阿夫瓦基領導下的厄利垂亞，與北韓同樣拒絕加入由WHO主導的疫苗全球取得機制（COVAX）計畫。消息人士透露，境內瀰漫著詭譎氣氛，將COVAX計畫描繪成毀滅非洲的西方宣傳工具。

另一方面，北韓則是擔憂疫苗帶來的副作用，才會拒絕AZ疫苗（AstraZeneca）藥廠和近300萬劑科興疫苗輸送，依據當時的說法，當局稱這些疫苗應該先送往其他疫情更嚴重的國家救助。

（中時新聞網 徐沛琪）

文章來源：North Korea faces its first covid outbreak without any vaccines

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