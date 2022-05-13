蘋果自高點摔20％墜熊市 美股爆凶兆

蘋果一向被視為「避風港」，這次也難逃科技股賣壓，過去四個交易日累計重挫逾8％，從今年高點以來已暴跌20％，跟其他科技巨頭一樣墜入空頭熊市。蘋果雖面臨一些供應鏈挑戰，但其業務前景並未發生明顯改變，如今股價持續崩殺，對美股來說是一大凶兆。

據CNBC報導，蘋果繼周三股價狂殺5.2％後，周四（12 日）續跌2.7％，收在142.56美元，本周跌幅超過8％，市值也蒸發約2,000億美元，並拖累道瓊和那斯達克指數。蘋果從今年初182美元高點已狂瀉近22％，成為FAANG尖牙股中，最後摔落熊市的科技巨頭。

美股本周殺聲隆隆，幾乎所有類股的股票都在拋售，原因是投資人擔憂聯準會升息、消費者信心疲弱、通膨持續飆升和全球供應鏈瓶頸。那斯達克指數本周跌逾7%，可能出現周線連六黑，標普500指數周四收盤已逼近空頭熊市。

蘋果以往被投資人視為相對安全的資金避風港，儘管面臨一些供應鏈方面的挑戰，業務展望並未發生明顯改變，但這波股價跌跌不休，對其他股票也是一大利空，反映出投資人信心正在崩壞。

市場研究公司Renaissance Macro的Jeff DeGraff表示，在當前熊市中，沒有哪個地方是安全的，連蘋果也不例外。

研究機構Datatrek共同創辦人Nick Colas認為，預料蘋果會持續遭到拋售，但並非因為本季iPhone出貨量或服務營收受到威脅，而是投資人一旦開始拋售最好的股票，通常不會只賣一天就結束。

這次與去年11月的趨勢截然不同，當時高成長科技股開始下跌，蘋果因為在科技股中風險較低，而吸引市場資金青睞。

不過，值得留意的是，蘋果仍坐擁龐大現金流，足以對抗不景氣，並將利潤回饋給股東。截至3月的第二財季，蘋果創造280億美元營運現金流，總銷售額為973億美元，當季花費270億美元買回自家股票和支付股息。

即使消費者信心減弱，但並沒有影響iPhone銷售。執行長庫克在上個月的法說會中表示，蘋果當前最大問題不是需求放緩，是生產足夠的iPhone和Mac來供應市場。

（中時新聞網 吳美觀）

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