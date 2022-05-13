鮑爾連任聯準會主席 後悔沒早點升息

美國聯準會（Fed）致力對抗通貨膨脹飆升之際，聯邦參議院12日批准鮑爾（Jerome Powell）二度擔任聯準會主席的任期。鮑爾在參院表決後聲明說：「我很高興見到參院向前邁進一步，批准我擔任聯準會主席的人事案，認同我控制通膨的工作訴求。」不過他在同日接受採訪時，卻表達了對抗通膨行動「慢半拍」 的懊悔，並澄清了此前所表示「接下來兩次利率會議各升息2 碼」的言論 。

Q： 早一點升息會更好？

美國通膨飆漲和汽油價格創新高，導致總統拜登民意支持度受創， 拜登一再表示處理通膨是聯準會的主要任務。

華爾街見聞報導，鮑爾12日在接受美國全國公共廣播電台（NPR）節目Marketplace採訪時表示，現在聯準會因抗通膨行動「慢半拍」而遭受到越來越多的外界審查，而聯準會本來可以更快升息並降低通膨。

鮑爾在節目中表示，「如果你後知後覺的話，你會想重回過去，認為如果我們早一點加息可能會更好……我不確定早點加息會產生多大的影響，但當時我們必須根據所知道的實時情況做出決定，我們已經盡了最大努力。」

Ｑ：接下來可能會一次升息3碼嗎？

鮑爾日前曾在發布會上表示，加息75個基點「不是委員會正在積極考慮的事情」，相反他還表達了未來幾個月加息50個基點的預期。

但在12日Marketplace採訪中，鮑爾澄清了自己此前的言論，他認為似乎可以在必要時為更大幅度的加息打開大門：「我們認為，如果經濟表現符合預期，那麽在接下來的兩次會議上再增加50個基點是合適的……但我們對經濟有一系列預期。如果事態發展比我們預期的要好，那麽我們準備少加一點。可如果經濟表現比我們預期的更糟糕，那麽我們準備多加一些」。

而當被問及是否「多加一點」意味著一次加息75個基點時，鮑爾沒有直接回答，而是說：「大家已經看到了，（FOMC）委員會針對未來的數據和經濟前景變化而調整。這就是我們要繼續去做的」。

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