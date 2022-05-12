道瓊連六跌 蘋果續挫 網飛漲4.77％

受能源價格漲幅趨緩影響，美國4月生產者物價指數（PPI）年增11％、月增0.5％ ，增幅皆較3月份放緩，再度引發市場對於通膨已經觸頂的聯想。儘管連兩天通膨指標都出現放緩，但還是處於歷史高檔，以至於投資人持續拋售風險性資產。

美股周四（12日）收盤漲跌不一，道瓊連續第六個交易日下跌，標普500指數接近熊市邊緣，那指與費半震盪收紅。

道瓊指數跌103.81點或0.33％，收31,730.3點。那斯達克指數漲6.73點0.06％，以11,370.96點作收。標普500指數跌5.1點或0.13％，收在3,930.08點。費城半導體指數漲15.27點，或0.54％，收在2,827.21點。

大型科技股表現，蘋果跌2.69％、谷歌跌0.70％、微軟跌2％、Meta（臉書母公司）漲1.32％、亞馬遜漲1.48％、網飛漲4.77％。

晶片股方面，德儀漲0.73％、博通漲0.79％、英特爾漲0.02％、輝達跌2.74％、高通跌0.40％、艾司摩爾漲0.20％、美光漲1.12％、超微跌0.98％。

台股主要ADR表現，台積電跌0.16％、日月光漲0.16％、聯電漲0.76％、中華電信跌0.38％。

中概股方面，微博漲1.75％、阿里巴巴跌0.78％、百度漲1.69％、愛奇藝漲3.01％、京東跌2.33％、網易漲0.14％。

歐洲股市

投資人憂心當局為抑制通膨而升息，將使全球經濟成長速度放緩，全球股市今天多半走跌，歐洲3大股市皆收低。

倫敦FTSE 100指數下挫114.32點或1.56%，以7,233.34點作收。

法蘭克福DAX 30指數下滑89.00點或0.64%，收在13,739.64點。

巴黎CAC 40指數挫跌63.47點或1.01%，收6,206.26點。

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