蘋果股價暴跌 痛失全球市值王寶座

美股連日狂跌，蘋果股價也不斷下挫，近幾日市值蒸發數千億美元，11日（周三）一舉跌落全球市值龍頭寶座，拱手讓給沙烏地阿拉伯石油巨擘Saudi Aramco，這也反映近期趨勢使科技、能源業命運大不同，油價勁揚帶動能源業者股價水漲船高，反觀科技股則前景低迷。

根據FactSet轉換為美元的數據，沙國國營石油公司Aramco周三市值接近2.43兆美元。蘋果周三股價重摔逾5％至146.5美元，目前市值約2.37兆美元。蘋果周四早盤跳空開低，再跌逾3％，報142美元。

拜全球石油、天然氣價格大漲所賜，能源類股表現亮眼，烏克蘭戰爭爆發後令能源價格漲勢更凌厲，推升能源類股節節攀升。布蘭特原油今年勁揚約36％。

Aramco在3月公布去年獲利成長逾一倍，約達1,100億美元，該公司股價自2022年以來累升逾27％。

另一方面，利率上揚、通膨竄升、加上供應鏈問題嚴重，使得全球經濟面臨多方挑戰，戰爭使得這些情況更加惡化，加深投資人的擔憂，紛紛拋出手中持股，多項產業類股因此跌跌不休，其中科技股更是重災區，今年以來那斯達克指數崩跌約28％。

蘋果股價在今年1月4日衝上182.94美元的歷史高峰，當時市值一度突破3兆美元，迄今已重跌逾20％。分析師認為，蘋果近日面臨諸多供應鏈壓力，尤其中國封城導致供應商的工廠暫時關閉。

Aramco於2019年開始掛牌交易，此次是這家沙國石油巨頭2020年以來首次超越蘋果，成為全球身價最高企業。

全球市值前十大企業排行榜中，目前居冠的Aramco是唯一非美國企業，其餘9家依序分別為蘋果、微軟、Alphabet、亞馬遜、特斯拉、柏克夏海瑟威、Meta、嬌生、United Health。