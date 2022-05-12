比特幣摜破2.6萬美元 Coinbase股價受累腰斬

受到美股崩跌和TerraUSD穩定幣重挫拖累，加密貨幣賣壓沈重，比特幣12日摜破2.6萬美元支撐，降至2020年12月以來新低紀錄。比特幣狂瀉重創美國最大加密貨幣交易所Coinbase，單單過去一周，Coinbase股價便腰斬過半。

根據加密貨幣價格追蹤網站Coindesk數據，比特幣12日亞洲下午盤一度大跌10％，降至25,600美元。2022年迄今比特幣累計下挫逾40％。乙太幣重挫10.1％，降至1,825.27美元，創2021年7月以來最低水準。

另一方面，Coinbase自10日稍晚公布令人失望的第一季業績後，股價便一路下探，繼11日收盤重挫逾26％，降至歷史新低紀錄後，12日早盤續跌6.4％，報50.29美元。

伴隨美股大跌，加密貨幣近幾日慘遭投資人拋售。分析師指出，隨著傳統基金經理人跨足加密貨幣市場，數位資產的走勢逐漸與美股亦步亦趨。此外，原應與美元維持在1：1匯率的TerraUSD，與美元漸行漸遠，亦是比特幣重挫的幫兇。

根據道瓊市場數據（Dow Jones Market Data）資料，截至11日止，比特幣已經連續7個交易日下跌，寫下2020年3月以來最長跌勢。

加密貨幣慘摔拖累Coinbase股價，2022年迄今該公司股價暴跌逾75％，較2021年11月的歷史高點崩跌將近85％。Coinbase公布業績時表示，48％的交易收入來自比特幣和乙太幣。Coinbase第一季用戶數和交易量皆較前季大幅萎縮，該公司歸咎於加密貨幣市場波動。

Coinbase在致股東函中寫道，自2021年稍晚起，加密貨幣資產開始走跌和市場波動加劇，這股趨勢延續至第一季。儘管如此，該公司仍然對加密貨幣的前景抱持樂觀看法。