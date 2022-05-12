美4月PPI年增11％ 增幅放緩

受能源價格漲幅趨緩影響，美國4月生產者物價指數（PPI）年增11％、月增0.5％ ，增幅皆較3月份放緩，再度引發市場對於通膨已經觸頂的聯想。而美國上周（7日止）初領失業救濟人數雖連二周攀升，但依然接近歷史低點，顯示美國勞動市場持續緊俏。

儘管連兩天通膨指標都出現放緩，但還是處於歷史高檔，以至於投資人持續拋售風險性資產，美股周四進一步走弱，三大指數開盤下跌約1％，但稍後止跌翻紅。

勞工部周四公布，4月PPI月增0.5％，較3月的月增1.6％大幅放緩，但與市場預期相符。4月PPI年增率達11％，低於3月的11.5％，但高於市場預估的年增10.7％。

排除波動劇烈的食品與能源價格後，4月核心PPI月增0.4％，低於3月的月增1.2％與市場預期的月增0.6％。年增率方面，4月核心PPI年增8.8％，低於3月的9.2％增幅與市場預期的年增8.9％。

美國4月PPI增幅放緩，與勞工部11日公布的消費者物價指數（CPI）呈現類似趨勢。數據顯示，美國4月CPI年增8.3％，增幅較3月創下的41年高點8.5％放緩，且為八個月來首度下滑。4月CPI月增0.3％，遠低於3月增幅1.2％。

為了對抗通膨飆漲，美國聯準會（Fed）上周將利率一口氣調升兩碼，升息幅度創22年以來最大，同時表示將於下個月開始縮表。

美國勞力吃緊帶動薪資成長，連帶推升通膨攀抵數十年高點。鑒於全球供應鏈持續受阻，生產者面臨原物料上漲壓力，將成本轉嫁給消費者的機率大增。幸好近來數據顯示，通膨或許已經觸頂。

美國勞工部另一份數據顯示，上周初領失業救濟人數經季調後約20.3萬人，較前周（4月30日止）修正後的20.2萬人增加1千人。此數據高於路透社訪調分析師預期的19.5萬人，創下今年2月來最高。

較能反映勞動市場現況的四周移動平均數升至192,750人。前周續領人數則從前一周的138.7萬人降至134.3萬人，不僅優於經濟學家預估的138萬人，更創下1970年1月3日以來最低。