以牙還牙！普丁大復仇 31家歐美企業慘了

俄羅斯對西方制裁展開「以牙還牙」的報復行動！據俄媒報導，俄羅斯對31家歐美能源企業祭出反制裁，包括波蘭天然氣管線公司EuRoPol Gaz、俄羅斯天然氣巨擘 Gazprom 的前德國子公司Gazprom Germania等都入列黑名單，但這項制裁是否衝擊歐洲天然氣供應尚不清楚。

俄羅斯總統普丁5月初下令，禁止俄國任何實體與制裁名單上的國家進行交易，甚至不允許依現行合約履行交易義務。該法令明確禁止向制裁名單上的國家出口產品和原物料。

據俄國國際傳真通訊社（Interfax）報導，被列入制裁清單的公司包括波蘭天然氣管線公司EuRoPol Gaz，以及Gazprom Germania和其在德國、瑞士、匈牙利、英國、法國、保加利亞、荷比盧地區、美國、羅馬尼亞和新加坡等國設立的29家子公司。

俄羅斯天然氣巨擘 Gazprom於上個月在無預警之下，放棄德國子公司Gazprom Germania的所有權，迫使德國能源主管機關接管該公司的業務。Gazprom Germania的業務範圍從管線運輸、儲存到零售與批發供應等一手包辦。

歐盟有三分之一天然氣來自俄國，而這些列入制裁黑名單的企業，大多數來自歐盟成員國，目前還不清楚是否影響歐洲天然氣供應。

（中時新聞網 吳美觀）

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