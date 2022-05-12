比特幣跌破2.8萬美元 今年來崩跌40％

周四亞洲早盤比特幣價格持續下探，目前大跌8.75%，稍早前更一度跌破2.8萬美元，創下逾16個新低。

美國最新公布的4月消費者物價指數（CPI）終於放緩，但通膨降溫的速度不及市場預期，隔夜美股再度重挫，與股市高度連動、同被視為風險型資產的加密貨幣亦受到狙擊。

根據CoinDesk平台報價，加密貨幣「一哥」比特幣目前跌8.75%，報28,693.28美元，在24小時內最低曾跌至27,736.62美元。

與去年11月創下的歷史高點6.9萬美元相比，比特幣價格已經跌掉近三分之二，而今年以來已經下跌約40%。

今年以來標普500指數跌逾17%，那斯達克指數跌約27%。

市值第二大的以太幣目前跌14.45%，報2,040.63，面臨2萬美元保衛戰。

因受到特斯拉執行長馬斯克偏愛而聲名大噪的狗狗幣慘跌27%。

根據數據網站CoinMarketCap所做的分析，由於寬鬆政策時代結束導致風險資產吸引力大減，截至4月2日加密貨幣總市值約為2.2兆美元，較去年11月初創下的歷史高點2.9兆美元大幅縮水，而截至本周二的過去一個月以來，加密貨幣市值進一步縮水約8000億美元，已跌至1.4兆美元低點。

Nordea Asset Management資深宏觀策略師Sebastien Galy表示，巨大的流動性使一些加密貨幣的價值膨脹，但隨著幾家央行收緊貨幣政策，與高成長型股票連動的加密貨幣也將面臨壓力。

（時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電）