烏克蘭關閉天然氣管線 牽動油價上漲

俄烏戰爭開打後，烏克蘭仍是俄羅斯天然氣輸往歐洲的主要管道，但烏克蘭天然氣營運商（GTSOU）在11日以「不可抗力」因素暫停經由索赫拉諾夫卡（Sokhranivka）管線輸送天然氣。此舉雖未影響歐洲天然氣供應，卻使油價上漲約4%，天然氣價格則是瞬時飆漲3.4%後回落。

GTSOU執行長馬科貢告訴路透，俄軍入侵不久即占領新普斯科夫（Novopskov）天然氣壓縮站，並不斷「技術性干擾」運輸系統，企圖將天然氣送往烏東受俄國支持的分離主義地區。

GTSOU指出，公司無法繼續在新普斯科夫天然氣壓縮站作業，因而暫時將天然氣轉送在烏軍控制下的蘇賈（Sudzha）轉運站。GTSOU表示，索赫拉諾夫卡管線每天輸送約3260萬立方公尺的天然氣，占俄羅斯經烏克蘭送往歐洲天然氣的3分之1。

俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）表示，已收到烏方通知，自當地時間11日上午7時起，停止經索赫拉諾夫卡向歐洲輸送天然氣；但稱未發現任何證據，使GTSOU無法如過去一般營運。Gazprom並表示，要將天然氣輸送量能全部轉往蘇賈轉運站，「技術上來說不可能」。

數據顯示，11日整體跨境輸送量較10日下滑約18%，其中流經蘇賈轉運站的天然氣增加了12%。市場擔憂天然氣供應受影響，油價在連續下跌2日後於11日回漲；倫敦布倫特原油（Brent Crude）上漲3.8%至每桶106.33美元，美國西德州中級原油（WTI）則上漲4%至103.73美元。安達（OANDA）資深市場分析師海利告訴路透：「我懷疑烏克蘭的天然氣供應中斷正在產生越來越大的影響。」

與此同時，歐洲買家正面臨俄羅斯要求以盧布購買天然氣的最後期限。作為歐洲最大買家之一的德國公用事業公司（UNIPER）11日表示，下一次付款期限在5月底；但公司認為，應可在符合西方制裁與俄方法令下，找到轉換的付款方式。

荷蘭天然氣交易中心（Dutch TTF）的天然氣價格在GTSOU於10日宣布暫停經由索赫拉諾夫卡管線輸送天然氣後，上漲3.4%、至每兆瓦時97歐元，但隨後回落。

（中國時報 王少筠）