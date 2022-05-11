通膨灼傷科技股 那指費半重挫逾3％

美國4月分CPI年增8.3％，較3月的8.5％放緩，但仍居近40年高點，儘管透露美國通膨可以已經觸頂的訊息，部分投資人認為有助緩解股市震盪，但美股反應並不如預期，美股11日（周三）多空激戰，開低走高後，盤中難以為繼反向走跌，四大指數聯袂重挫，那斯達克指數、費半指數連袂下殺逾3％，道瓊創今年來新低水平，科技股重挫，蘋果跌逾5％，Meta跌4.5％。

道瓊指數跌326.63點或1.02％，收31,834.11點。那斯達克指數跌373.43點或3.18％，以11,364.24點作收。標普500指數跌65.87點或1.65％，收在3,935.18點。費城半導體指數跌88.19點或3.04％，收在2,811.94點。

10年期美債殖利率一度拉升至3％以上，收盤仍回撤至2.925％，美元指數漲至104續創新高。

大型科技股表現，蘋果跌5.18％、谷歌跌0.54％、微軟跌3.32％、Meta（臉書母公司）跌4.51％、亞馬遜跌3.20％、網飛跌6.35％。

晶片股方面，德儀跌2.11％、博通跌2.46％、英特爾跌2.68％、輝達跌5.48％、高通跌3.30％、艾司摩爾跌0.40％、美光跌2.83％、超微跌0.91％。

台股主要ADR表現，台積電跌1.11％、日月光跌2.47％、聯電跌2.83％、中華電信跌0.47％。

中概股方面，微博跌1.24％、阿里巴巴跌3.36％、百度跌1.69％、愛奇藝跌11.92％、京東跌3.52％、網易跌0.18％。

銀行股方面，摩根大通跌0.63％、高盛證券跌1.15％、美國銀行跌0.53％、富國銀行跌1.18％。

汽車股方面，福特汽車跌3.90％、通用汽車跌3.70％、特斯拉跌8.25％。

生技股方面，嬌生跌0.54％、默沙東漲1.57％、輝瑞跌0.08％。

石油股方面，雪佛龍漲1.48％、艾克森美孚漲2.08％。

觀光旅遊概念股方面，西南航空跌3.54％、達美航空漲跌2.04％、聯合航空跌2.13％、美國航空跌3.62％；挪威郵輪跌4.87％、嘉年華跌4.51％、皇家加勒比郵輪跌1.61％；Airbnb漲0.02％、Booking Holdings漲1.33％。

其他類股表現，沃爾瑪跌1.05％、開拓重工漲1.09％、3M跌1.82％、可口可樂漲0.47％、家得寶跌2.82％、迪士尼跌2.29％、NIKE跌2.60％、麥當勞跌1.43％。

國際油價

美國西德州中級原油（WTI）期貨漲5.8美元，來到每桶105.6美元。

倫敦布蘭特原油期貨漲5.12美元，來到每桶107.6美元。

歐洲股市

倫敦FTSE 100指數漲104.44點或1.44%，以7,347.66點作收。法蘭克福DAX 30指數漲293.9點或2.17%，收在13,828.64點。巴黎CAC 40指數漲152.82點或2.5%，收6,269.73點。泛歐指數SOTXX 600漲7.3點或1.74%，收427.59點。