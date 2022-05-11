抗通膨 拜登：擬調降部分中國關稅

美國對中國加徵關稅期限將於7月屆滿，面對高漲的通膨壓力，拜登政府經一系列審查和辯論後，拜登於10日表態對中政策走向。拜登表示，美國或將撤銷部分對中進口商品關稅，並強調控制通膨是美國的首要任務。

CNBC報導，美國正面臨40多年來最嚴重的通膨，11日公布的4月份CPI年增8.3％，已保持連續兩個月突破8％，如今雖然美國國內對撤銷關稅控制通膨的效果有不同看法，包括拜登政府官員對於是否盡早或大幅撤銷對中關稅也出現意見分歧，但輿論普遍認為拜登政府已別無選擇。

拜登10日表示，美國或將針對中國進口的部分商品懲罰性關稅進行調整，以此使美國通膨降溫。拜登指出，美國政府非常嚴肅看待通膨問題，且正檢討美國前總統川普時期對中國設下的「301關稅」。

至於撤銷對中加徵關稅商品的可能幅度，拜登說：「有可能完全取消。我們正研究什麼措施會有最大正面效果。」

美國業者方面，對於降低關稅的呼聲高漲，全美零售聯合會（NRF）9日發文指出，由於關稅適用於零件、材料到成品等各環節，導致生產成本增加，最終轉嫁給消費者。

NRF引述穆迪報告顯示，中國僅吸收美國關稅措施中的7.6％關稅，自對中關稅生效以來，美國進口商已繳納將近1,365億美元的高額關稅。美國國會預算處統計，光是2020年，對中關稅使美國每戶家庭的平均負擔增加超過1,200美元。

NRF供應鏈及海關政策副總裁戈德（Jonathan Gold）呼籲，為協助美國企業、工人以及消費者，政府應考慮採取任何救濟措施。

中國外交部發言人趙立堅11日表示，中美經貿合作本質是互利共贏，貿易戰、關稅戰沒有贏家，美方單邊加徵關稅不利於中國、美國、世界，美國政府是時候重新考慮，並盡早取消這些加徵的關稅了。