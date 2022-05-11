抗疫規定鬆綁 大馬第1季GDP可期

路透社11日調查報導，在抗疫規定放寬之下，馬來西亞上季的GDP可能成長不少。不過，中國大陸經濟成長趨緩所帶來的漣漪效應，馬來西亞未來景氣走向恐怕會遭到影響。

大部分的專家學者預估，這個東南亞地區第3大經濟體，在2022年前3個月，經濟成長可望年增4%左右，也比2021年最後1季的3.6%要大。基本上，大馬GDP從2020年新冠病毒爆發後都是衰退的，只有2021年第2季大幅成長16.1%，還有第4季增加3.6%。

馬來西亞官方版的GDP相關資料，將於13日公布。

星展銀行認為，大馬上季的GDP應該會有顯著的增幅，是拜自己內需市場消費力以及服務業雙雙增加所賜。採外，新冠疫苗接種率大增，抗疫規定鬆綁下，服務業的生意又重新回流。

還有，主要以出口為主的大馬製造業3月出現改善，表示這個包括石油、天然氣、木材、棕櫚油以及可可等自然資源豐沛的國家，外貿還是扮演經濟成長主要的推手。

4月，為了不讓國內食用油價持續大漲，全球最大生產國印尼也宣布，暫停出口以滿足內需為主。因此，馬來西亞對棕櫚油的需求量應會增加。此外，大宗物資價格尚在高檔，加上內需走強，大馬景氣已出現大幅改善。

馬來西亞出口暢旺下，將有助於2022年以及2023年GDP表現。路透社4月曾預估，今明兩年的成長率分別為6.1%還有5%。由於中國大陸是馬來西亞最大貿易以及投資夥伴，故中國大陸經濟成長有趨緩跡象，恐怕會直接衝擊大馬的經濟表現。

調研單位穆迪分析(Moody’s Analytics)認為，有亞太地區經濟成長引擎之稱的中國大陸，若景氣走下坡，受害較大的是一些跟中國大陸進出口高單價半製品的國家。同時，大馬重要的製造業也會受到波及。

穆迪分析指出，馬來西亞對俄羅斯以及烏克蘭直接貿易暴險部位不大，但俄烏衝突持續膠著下，可能會發生低庫存的風險。

（時報資訊 柳繼剛）