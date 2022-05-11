福特拋售800萬股Rivian股票 每股26.8美元

根據周二披露的文件，福特汽車以2.14億美元或每股26.80美元價格出售800萬股電動車新創公司Rivian Automotive股票。

Rivian正面臨來自同業的激烈競爭，包括其大股東福特生產的F-150 Lightning電動皮卡，而供應鏈危機也使其工廠產能受到限制。該公司日前宣布今年產量目標大砍一半，至25,000輛。

福特在5月9日周一以每股26.8美元出售對Rivian的持股，低於Rivian上周五收盤價28.79美元。

此前媒體報導，這家風光一時的電動車新創公司股票上市閉鎖期於周日（5月8日）屆滿，消息人士透露福特將透過高盛折價出售800萬股，而摩根大通亦計畫為某賣家出售1300萬～1500萬股。

自這個消息在周末曝光以來，Rivian股價已經下跌近21%。

根據Refinitiv數據，福特現在仍持有將近9400萬股、即10.5%股份，仍然是Rivian第4大股東。T.Rowe Price Associates是Rivian的最大股東，持股18.2%，其次為亞馬遜持股17.7%。

美國零售巨頭亞馬遜上個月底公布第一季虧損達38億美元，而去年同期為獲利81億美元。這是自2015年以來，亞馬遜首次出現季度虧損，主要因為對Rivian的投資提列資產減值76億美元。

亞馬遜也是Rivian的主要客戶之一，預計到2024年應收到10萬電動貨車。

（時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電）