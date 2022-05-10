道瓊連四跌 華爾街抄底王曝美股下一步

美股近日接連遭遇空襲，市場投資人逢低買進，美股周二（10日）呈現震盪盤走勢，美股四大指數除道瓊延續跌勢，其餘包括那指、標普、費半均反彈向上。國際油價走跌、美元指數續升、10年期美債殖利率回落至3％以下。

道瓊指數跌84.96點或0.26％，收32,160.74點。那斯達克指數漲114.42點或0.98％，以11,737.67點作收。標普500指數漲9.81點或0.25％，收在4,001.05點。費城半導體指數漲71.02 點或2.51％，收在2,900.13點。

美國周三即將公布的4月消費者物價指數（CPI），恐影響聯準會貨幣政策，市場普遍認為經濟增速將較3月略為放緩，展現通膨可望觸頂的跡象。

華爾街知名「抄抵王」David Tepper表示已了結放空那斯達克指數的部位，並認為拋售可能已經結束，現在是出手好時機，暗示美股已經觸底。

個股表現

大型科技股表現，蘋果漲1.61％、谷歌漲1.33％、微軟漲1.86％、Meta（臉書母公司）漲0.73％、亞馬遜漲0.06％、網飛漲2.63％。

晶片股方面，德儀漲2.00％、博通漲3.28％、英特爾漲2.18％、輝達漲3.81％、高通漲1.40％、艾司摩爾漲2.09％、美光漲1.44％、超微漲2.74％。

台股主要ADR表現，台積電漲1.74％、日月光漲4.69％、聯電漲4.77％、中華電信漲0.60％。

中概股方面，微博漲1.15％、阿里巴巴跌0.32％、百度漲1.21％、愛奇藝漲5.59％、京東漲1.20％、網易漲4.12％。

銀行股方面，摩根大通跌2.44％、高盛證券跌1.24％、美國銀行跌1.68％、富國銀行跌2.00％。

汽車股方面，福特汽車跌0.15％、通用汽車漲1.15％、特斯拉漲1.64％。

生技股方面，嬌生跌0.14％、默沙東漲0.19％、輝瑞漲1.75％。

石油股方面，雪佛龍漲0.96％、艾克森美孚漲0.66％。

觀光旅遊概念股方面，西南航空漲1.73％、達美航空漲1.12％、聯合航空漲1.87％、美國航空漲1.53％；挪威郵輪漲1.63％、嘉年華漲0.35％、皇家加勒比郵輪跌0.80％；Airbnb跌2.71％、Booking Holdings漲1.06％。

其他類股表現，沃爾瑪跌1.41％、開拓重工跌1.60％、3M跌2.14％、可口可樂跌0.93％、家得寶跌1.98％、迪士尼漲0.65％、NIKE跌1.55％、麥當勞跌0.73％。

國際油價

美國西德州中級原油（WTI）期貨重挫3.33美元，來到每桶99.76美元。

倫敦布蘭特原油期貨大跌3.48美元，來到每桶102.46美元。

歐洲股市

倫敦FTSE 100指數下漲26.64點或0.37%，以7,243.22點作收。法蘭克福DAX 30指數漲154.07點或1.15%，收在13,534.74點。巴黎CAC 40指數漲30.89點或0.51%，收6,116.91點。泛歐指數SOTXX 600漲2.83點或0.68%，收420.29點。