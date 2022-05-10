美科技股殺聲隆隆 尖牙股狂跌6千億美元

自聯準會預告將加速升息以來，美國科技股空襲警報大作，過去3個交易日更是殺聲隆隆，大型科技股總市值狂跌逾1兆美元，光是尖牙股(FAANG)就跌掉約6,000億美元。

科技股周二終於出現跌深反彈，並帶動大盤上漲，那斯達克指數急升2.7％，標普5百指數彈高1.9％，重回4千點大關，道瓊工業指數大漲1.5％。蘋果跳空開高強彈2.8％，亞馬遜勁升3.3％，Alphabet跳漲2.4％。

聯準會上周三宣布升息2碼後，美股即引爆新一波股災，但科技股災情尤重，標普5百指數近3個交易日大跌7.4％，那斯達克指數更狂瀉10.7％。幾檔大型科技股市值總計跌掉逾1兆美元。

科技股領頭羊尖牙股全面大跌，全球市值第一大企業蘋果這3天市值折損2,200億美元，亞馬遜蒸發1,730億美元，谷歌母公司Alphabet縮水1,230億美元，臉書母公司Meta也下跌700億美元。

微軟市值極短線狂瀉1,890億美元，電動車龍頭特斯拉重挫1,990億美元，繪圖晶片大廠輝達市值亦大減850億美元。

事實上，蘋果與亞馬遜這波跌勢已邁入第7周，兩檔個股已連6周周線收黑，波段跌幅分別逾10％與30％。

相較之下，那斯達克指數過去6周也大跌逾15％，創2020年4月以來6周期間最大跌幅。蘋果周一又大跌3.3％，亞馬遜則重挫5.2％，Wedbush證券分析師伊夫斯(Daniel Ives)發表研究報告指出，「科技類股今年股災範圍之廣跌勢之重出乎我們的意料，主要原因在於市場擔心經濟衰退，以及聯準會超寬鬆貨幣的題材已經消失，造成股價跳崖。」

蘋果上一次深陷周線連黑低潮是在2018年，當時周線總共寫下連8跌，波段跌幅達22.5％，亞馬遜上一次周線6連黑則出現在2019年，當時波段跌幅為13％。

蘋果上季業績不俗，但警告中國封城的供應鏈挑戰將衝擊短期營運，德意志銀行分析師布雷克(Benjamin Black)在研究報告中寫道，「如果蘋果遇到的問題是普遍性的挑戰，那庫存短缺最終會影響到支出，進而衝擊需求的動能。」

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