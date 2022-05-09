道瓊跌653點 標指摜破4千大關 逾1年新低

全球兩大經濟體（G2）持續影響市場，聯準會加速升息、大陸封控措施，影響市場需求面的展望，經濟衰退的憂慮再度浮現。美股四大指數齊跌，道瓊重挫逾653點，標普500指數摜破4,000點整數關卡，創2021年3月以來新低水平，自52周高點拉回17％，除了必需性消費板塊外，其餘板塊均陷入跌勢，其中能源板塊重挫8.3％跌幅最重。

美股、債市場持續遭遇猛烈空襲，VIX恐慌指數飆升15％升至34.75，遠高於長期平均值；美元指數升破104，創20年新高；10年期美債殖利率創2018年來新高，科技股、成長股遭遇逆風，此外，國際油價走跌，能源股慘跌。輝達、超微、特斯拉聯袂跌逾9％，波音重挫逾10％，台積電ADR重挫4.73％，殺破90美元關卡。

道瓊指數跌653.67點或1.99％，收32,245.7點，創2020年來最差單日表現，成分股中波音大跌10.47％表現最差。那斯達克指數跌521.41點或4.29％，以11,623.25點作收，創今年新低。標普500指數跌132.1點或3.2％，收在3,991.24點，創4/29以來最大單日跌幅。費城半導體指數跌152.96點或5.13％，收在2,829.10點。

大型科技股表現，蘋果跌3.32％、谷歌跌2.23％、微軟跌3.69％、Meta（臉書母公司）跌3.71％、亞馬遜跌5.21％、網飛跌4.35％。

晶片股方面，德儀跌1.50％、博通跌2.96％、英特爾跌2.78％、輝達跌9.24％、高通跌4.03％、艾司摩爾跌6.96％、美光跌3.44％、超微跌9.42％。

台股主要ADR表現，台積電跌4.73％、日月光跌4.92％、聯電跌3.96％、中華電信跌1.27％。

中概股方面，微博跌3.84％、阿里巴巴跌5.79％、百度跌8.68％、愛奇藝跌10.90％、京東跌8.22％、網易跌4.40％。

銀行股方面，摩根大通跌1.50％、高盛證券跌1.30％、美國銀行跌2.88％、富國銀行跌1.32％。

汽車股方面，福特汽車跌5.91％、通用汽車跌3.34％、特斯拉跌9.07％。

生技股方面，嬌生漲0.54％、默沙東跌0.85％、輝瑞跌0.82％。

石油股方面，雪佛龍跌6.70％、艾克森美孚跌7.89％。

觀光旅遊概念股方面，西南航空跌4.97％、達美航空跌6.71％、聯合航空跌8.86％、美國航空跌8.52％；挪威郵輪跌12.70％、嘉年華跌11.18％、皇家加勒比郵輪跌12.08％；Airbnb跌12.12％、Booking Holdings跌7.78％。

其他類股表現，沃爾瑪漲1.17％、開拓重工跌3.89％、3M漲1.91％、可口可樂跌0.20％、家得寶漲0.92％、迪士尼跌3.00％、NIKE跌2.86％、麥當勞跌1.31％。

歐股逆風 主要股指全線下挫

歐洲市場方面同樣受到中美政策影響，升息、通膨、需求與供應瓶頸等憂慮，市場殺聲隆隆，主要股指全線大跌。

倫敦FTSE 100指數下挫171.36點或2.32%，以7,216.58點作收。法蘭克福DAX 30指數滑落293.62點或2.15%，收在13,380.67點。巴黎CAC 40指數跌172.34點或2.75%，收6,086.02點。泛歐指數SOTXX 600跌12.45點或2.9%，收417.46點。