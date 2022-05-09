泰國防疫險賠垮4業者 驚天理賠金曝光

台灣防疫政策從清零走向共存，使得本土確診案例直線飆升，原先看好販賣防疫保單能獲利的產險業者相當緊張，擔心鉅額理賠金讓營運吃不消。事實上，泰國保險業者今年就因為防疫保單理賠出現龐大虧損，甚至有4家因此宣告破產。

BangkokPost、PattayaMail報導，泰國16家保險業者先前在新冠肺炎疫情緩和之際，推出價格低廉、確診即理賠的防疫保單吸引民眾搶購，且因為業者彼此競爭激烈，削價販售情形不斷上演，因此當快速傳播的病毒株Omicron入侵後，產險業者也面臨巨大危機。

消費者只要花費500泰銖（約新台幣430元）左右就能夠買一年期的防疫險，確診理賠金則高達10萬至30萬泰銖（約新台幣8.6萬至20萬）如此高額的理賠金吸引超過一半的泰國人購買保單。

然而隨著疫情擴散，防疫政策趨向共存，保險公司面臨大量民眾申請理賠，泰國保險監理委員會（OIC）數據顯示，截至3月底，民眾向保險業者申請的理賠金已高達600億泰銖（約新台幣518億），但保險公司收到的保費僅110億泰銖（約新台幣95億）兩者差距相當懸殊。

不僅如此，泰國保險協會主席Anon Vangvasu表示，目前系統上所有的防疫保單將在6月底到期，但4月份總理賠金就會達到700至800億（約新台幣604億至690億）泰銖，6月底則衝到1000億泰銖（約新台幣863億）。

Anon Vangvasu警告，目前已有4家保險公司因缺乏足夠的資金被迫倒閉，且若未來確診案例增加，都可能影響保險公司的整體財務狀況。

報導指出，泰國52家保險公司有16家提供防疫保單，其中4家Asia Insurance、The One Insurance、Southeast Insurance及Thai Insurance都因為缺乏足夠的保費與理賠能力宣告破產。

（中時新聞網 郭宜欣）

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