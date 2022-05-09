比特幣跌不休 面臨3.4萬美元保衛戰

上周美股全面崩跌導致加密貨幣市場陷入劇烈震盪，比特幣更暴跌了約10%。目前這個以市值計為全球最大的數位貨幣仍持續走跌，不僅已跌破35,000美元大關，並面臨34,000美元保衛戰。

根據Coin Metrics報價，比特幣目前跌逾3%，報34,181.04美元，與2021年11月觸及的歷史高點67,802.30美元相比，比特幣價格已經腰斬。

以太幣目前跌3.91%，報2,524.17美元。

上周四道瓊指數大跌超過1,000點，那斯達克指數重挫5%，均創下2020年以來最大單日跌幅。標普500指數重挫3.56%，創下今年以來第二大跌幅，僅次於4月29日（跌3.63%）。投資人擔心聯準會周三升息50個基點不足以抑制飆升的通膨，以及在一連串激進升息後美國經濟終將無法避免衰退。美國10年期債息升破3.1%，亦給美股帶來壓力。

美股上周四的崩跌使周三飆升獲得的漲幅全數吐出還倒貼。聯準會主席鮑爾在周三會後明確表示央行不考慮一次就升息75個基點，激勵美股大漲。

上周五道瓊指數和那斯達克指數持續走跌，因4月非農就業報告意外強勁，投資人擔心缺工問題恐加劇通膨情勢。

根據CoinGecko.com數據，截至美東時間周日隔夜，全球加密貨幣市值為1.68兆美元。

（時報資訊 時報編譯柯婉琇）

投資人風險趨避 比特幣價格自歷史高點腰斬

受到美股上周四血崩，道瓊指數狂瀉千點的影響，與股市高度連動的比特幣上周五跌破3.6萬美元重要支撐關卡，到了周末仍跌跌不休摜破3.4萬美元，與去年底的歷史高點相比幾乎腰斬。

根據加密貨幣追蹤網站CoinDesk報價，全球第一大加密貨幣比特幣在周日（8日）午盤跌到33,840美元，相較上周五價格跌幅達6％，不到去年11月歷史高價67,802.3美元的一半。

第二大加密貨幣以太幣，8日午盤報價2,519.07美元，與上周五價格相比跌了6.8％。

比特幣續跌的原因不明，但加密貨幣市場周末下挫，應是呼應投資人撤出風險資產，導致上周股市崩跌。

（工商時報 吳慧珍）

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