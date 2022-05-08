加密通貨停看聽！NFT銷量雪崩式下跌

全球愈多人使用加密通貨 愈能推動經濟成長

加密通貨交易所Coinbase Global執行長阿姆斯壯（Brian Armstrong）預測2030年底前全球將有10億人使用加密通貨。有「科技女股神」封號的方舟投資公司執行長伍德（Cathie Wood）認為愈多人使用，就愈能推動經濟發展。

阿姆斯壯指過去幾年加密通貨開始成主流，目前全球約2億人使用。法人在投資組合裡增持加密通貨。美國401(k)退休儲蓄計畫可能很快提供比特幣做為投資選項。

伍德說：「這（加密通貨）是新資產類型，你必須有這種想法。」

她抱怨美國加密通貨使用率增長速度太緩慢，是因為主管機關立場不明所致。

美國證交會（SEC）主席詹斯勒（Gary Gensler）對監管加密通貨的態度謹慎。他指許多在加密通貨平台交易的數位代幣，就像證券那樣買賣，因此像Coinbase等未註冊的交易平台和數位代幣必須更公開透明。

但阿姆斯壯仍對未來樂觀。因為拜登最近發出行政命令，要保護加密通貨產業的潛在創新。白宮已勾勒出一套政策規劃，處理數位資產和其背後技術的風險與好處。

阿姆斯壯表示其在國會遇到的人裡面，有50％或以上支持加密通貨，認為這對社會有利無弊。目前每5個美國人裡，約1人曾使用過加密通貨，這比率正快速增加。

阿姆斯壯認為區塊鏈技術能應用在日常生活裡，甚至可能因此出現新的治理方式，即所謂加密城市，大家能以區塊鏈技術來買賣並註冊土地。

伍德認為採用加密通貨和區塊鏈技術，能推動未來10年全球經濟發展，加密經濟在10年到20年內，將如同電子商務那樣在全球國內生產毛額（GDP）裡占一定份量。

她認為當大家看到每枚比特幣價格上漲至7萬美元時，會認為自己錯失投資良機。目前比特幣價格不到4萬美元。

（工商時報 鍾志恆）

Fed升息效應作祟 NFT市場退燒

美國聯準會（Fed）5月例會宣布升息2碼，Fed政策向鷹派靠攏衝擊風險資產，炙手可熱的非同質化代幣（NFT）市場也出現退燒跡象，銷量雪崩式下跌。

NFT數據分析網站NonFungible資料顯示，本周NFT的日均銷售量跌到1.9萬枚，與去年9月高峰的22.5萬枚相比暴減92％。

上周NFT市場的活躍錢包（active wallets）數量，從去年11月高點11.9萬個，驟減88％只剩1.4萬個。NFT是類似比特幣的數位代幣，係存在於區塊鏈上的數位資產所有權認證。

Fed料接連在5、6月升息，一旦央行收回寬鬆貨幣政策，投資人將轉而擁抱防禦型股票，例如必需性消費類股。聯準會準備大踩升息油門，擊潰金融市場的冒險情緒，投機色彩濃厚的NFT自然也遭到波及。

科技股為主的那斯達克指數，自去年11月觸及新高後至今已跌掉逾20％，同時間全球最受歡迎的加密貨幣比特幣暴跌43％。

不少NFT持有者赫然發現他們的投資一文不值。

由推特共同創辦人多爾西（Jack Dorsey）首發、史上第一條推文的NFT，去年3月被馬來西亞區塊鏈公司Bridge Oracle執行長艾斯塔維（Sina Estavi）以290萬美元入手。

今年初艾斯塔維拍賣此NFT，投標價竟不過1.4萬美元。

但艾斯塔維表示，這次拍賣失敗不代表NFT市場走下坡，不過是會發生在任何市場的正常波動。他說NFT市場還在發展階段，幾年後會有什麼樣貌無法預測。

對NFT失去興趣是該市場另一隱憂，這反映在Google搜尋趨勢（Google Trends）服務的數據，NFT的搜尋次數在今年1月達到高峰，自此之後搜尋量銳減80％左右。

供需失衡也不利NFT市場。根據區塊鏈分析平台Chainalysis，平均每位買家僅可買到5枚NFT，該公司說迄至4月底為止，180萬人買走920萬枚NFT。

（工商時報 吳慧珍）