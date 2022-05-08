美股暴跌牽連 比特幣3.6萬美元支撐失守

美股上周四遭血洗崩盤，與股市連動性高的加密貨幣市場跟著陷入恐慌，比特幣繼周四慘跌10％之後，周五還失守3.6萬美元重要支撐關卡。分析師說，若風險情緒持續惡化，比特幣價格恐將跌破3萬美元。

上周四道瓊工業指數血崩超過1,000點，重摔逾3％，與收跌5％的那斯達克指數，雙雙創2020年以來最慘單日跌幅。比特幣當日與美股同步重挫，跌幅達10％。

根據加密貨幣數據供應商Coin Metrics，周五比特幣跌破3.6萬美元重要支撐關卡，來到35,944.12美元。加密貨幣追蹤網站CoinDesk周六報價顯示，比特幣在3.55萬美元與3.64萬美元區間震盪。

加密貨幣交易所Luno企業發展暨國際副總裁艾亞爾（Vijay Ayyar）指出，當比特幣跌破3.75萬美元價位，代表失守重要關卡，意味未來幾天還將持續下探。

他說，比特幣下一個支撐點在3萬美元，要是守不住的話，會進一步跌到2.5萬美元。

外匯交易商萬達（OANDA）資深市場分析師哈里（Jeffrey Halley）指出，加密貨幣市場周末的表現值得觀察，或許會反映出市場情緒，暗示周一（9日）股市的走向。

該分析師在上周五發布的報告寫道，周末若呈現負面發展，比特幣價格可能會被打到3.2萬美元，不利周一行情讓本周有不好的開始。萬一風險情緒持續惡化，投資人準備迎來下一個支撐點2.8萬美元。

與股市走勢有高度連動性的比特幣，受美股大盤賣壓籠罩牽連，始終難重新站回去年底的高點，當時這個全球第一大加密貨幣，漲破6.7萬美元創歷史新高。

數位資產管理公司Galaxy Digital執行長諾沃格拉茲（Michael Novogratz）表示，「股市與比特幣的關聯性會隨時間瓦解。舉例來說，如果那斯達克指數跌3％，加密貨幣不會像去年那樣跌9％，但我認為加密貨幣市場還將歷經不少的陣痛。」