美股慘兮兮 本周料續震盪

那指連五黑…2020年來新低

道指大怒神…2020年10月來最慘單日表現

標指連五黑…2011年Q2來最長周跌紀錄

儘管就業報告強勁，卻仍不敵通膨升溫恐將迫使聯準會（Fed）加速緊縮貨幣，美股三大指數上周持續收跌，那斯達克指數收盤更創下2020年來新低。本周市場將觀望消費者物價指數與公債殖利率走勢，美股料將持續震盪。

美股上周坐雲霄飛車，周三受Fed主席鮑爾淡化升息3碼言論的激勵大漲，道瓊指數創2020年11月以來最大單日漲幅。豈料美股只有1日行情，投資人對陷入停滯性通膨的恐慌再起，周四道指狂瀉逾千點，是2020年10月來最慘單日表現。

周五出爐的4月非農就業報告優於預期，但由於通膨利空依然罩頂，美股持續走低，不過跌幅略為收斂。

上周五道瓊指數收跌0.3％，報32,899.37點。標普指數終場跌0.57％，收在4,123.34點。那斯達克指數則是重創1.4％，以12,144.66點作收，觸及2020年以來收盤新低。

三大指數周線持續收黑，其中標指連續五周收黑，寫下2011年第二季來最長連續周跌紀錄。那指也是周線連五黑，係2012年第4季來最長連跌紀錄。道指則是周線連六跌。

展望本周，市場料關注周三（11日）發布的4月消費者物價指數（CPI），以及周四（12日）的4月生產者物價指數（PPI）。經濟學家雖預期美國通膨數據依然偏高，但4月CPI應會較3月的年升8.5％略為放緩。

穆迪分析首席經濟學家詹迪（Mark Zandi）預估，4月CPI年升8.2％、月升0.3％。

股市投資人也將聚焦債市，上周美國10年期公債殖利率升破3％，是2018年底以來首見，今年初還在1.5％。10年期美債殖利率急速走揚，阻礙美股上攻，成長股與科技股的賣壓尤重。

National Securities首席市場策略師霍根（Art Hogan）指出，通膨升勢及Fed會採取多鷹派的立場控制，是市場兩大隱憂。投資人也擔心中國封城抗疫會影響自身經濟，進而衝擊世界其他地區。