史提格里茲：升息無法解決通膨問題

諾貝爾經濟學獎得主史提格里茲6日演講指出，當前通膨為供給面問題，升息無法解決供應鏈困境、反而恐造成負面影響，因為供給層面的瓶頸需靠投資挹注解決，調高利率卻會加大投資難度。

曾獲諾貝爾獎的美國經濟學家史提格里茲（Joseph Stiglitz），6日晚間應台北政經學院基金會邀請，越洋透過視訊發表演講。

他指出，後疫情的世界模樣，因俄羅斯入侵烏克蘭更趨複雜；COVID-19和俄烏戰爭是21世紀未來走向的轉捩點，且改變了世人對政府角色、私部門營運和全球化的認知，這些變化也進一步改變社會本質，尤其是地緣政治、地緣經濟的本質。

史提格里茲表示，COVID-19疫情帶出四大重點，首先是科學的重要性，世界能從疫情復甦，便是靠全球科學家共同努力，暫拋國籍和學術競爭顧慮，齊心研發疫苗，讓疫苗在極短時間內成功問世。

再者，是社會組織、共同行動的重要性，史提格里茲說，沒有一國能獨自對抗病毒，以及GDP大幅下滑、失業率走揚等疫情帶來的經濟影響，而歐盟端出7500億歐元的疫情復甦購債計畫，就是共同行動的例證之一。

史提格里茲說，同時，在共同應對中，政府至關重要，比如疫情早期，台灣、越南和紐西蘭政府的表現令人刮目相看，也向世界分享防疫有成的經驗。

史提格里茲指出，政府對於疫情本身和疫後經濟的因應相當重要，過去數十年，各界對於在市場和政府間取得適當平衡，有諸多討論；疫情除提醒世人要共同行動，也凸顯出市場自由機制的侷限性，並見證先進國家的韌性不足問題；舉例來說，疫情爆發時，美國無法產製口罩、呼吸機等防疫物資，供應鏈問題浮出檯面。

他說，「及時生產」從前完美運作、展現效率、節省成本，但如今無法應對疫情帶來的挑戰；要解決由此產生的供應鏈困局，所需時間比許多人一開始想像的更為長久；他將這一已然成形的經濟樣態，描繪成「沒有備胎的車」，在沒爆胎時可穩健前行，還能省下一點錢，但一爆胎，就悔不當初。

針對備受關注的通膨議題，史提格里茲表示，部分右派人士認為，問題在於政府在因應疫情時動用過多銀彈，但這是錯誤想法，該花的經費勢必得花，以保護弱勢族群。

他認為，這波通膨能從供給面獲得解釋，攤開消費者物價指數（CPI）可以發現，新車價和二手車價格上升，而其源頭正是晶片荒影響新車生產；然而，升息無法解決供應鏈問題，因為供給面的瓶頸需靠投資挹注來解決，升息卻加大投資難度。

史提格里茲指出，第三項疫情點出的重要性，在於社會凝聚力與信任，即信任政府、科學、以及相互信任，而缺乏社會凝聚的背後原因是不平等現象。最後，疫情期間，由於假訊息和錯誤訊息氾濫，許多人拒打疫苗，也凸顯出資訊正確的重要性。

他說，他在花了許多時間探究資訊不對稱的後果，即世人對不完整訊息的反應，將破壞效率市場理論，但卻鮮少有人關注故意散播虛假、錯誤訊息這一現象，而疫情也點出此問題未獲充分解決。

史提格里茲指出，未來，世界恐會面對一場新冷戰，充滿不確定性，並將有「脫鉤」（decoupling）現象；部分人士認為，世界脫鉤將付上代價，但他表示，「多元化」（diversification）實際上可能讓經濟更具韌性。

現年79歲的史提格里茲曾出任世界銀行首席經濟學家、美國政府經濟顧問委員會主席等要職，他於2001年拿下諾貝爾經濟學獎，也曾獲「時代雜誌」提名為世界最有影響力的100人之一。