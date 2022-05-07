挺烏克蘭！拜登再宣布軍援1.5億美元

美國總統拜登今天宣布一項價值達1.5億美元（約新台幣44.5億元）的武器援助新計畫，內容包括更多砲彈、雷達等設備，以助烏克蘭抵禦俄羅斯的侵略。

綜合法新社與路透社報導，拜登說：「我要宣布新一項安全援助計畫，將提供更多火砲彈藥、雷達和其他設備給烏克蘭。」他同時警告，資金即將用罄，呼籲國會授權動用更多經費。

一名美國高階官員說，新計畫包括2萬5000發155毫米砲彈、用來偵測敵軍火力來源的反砲雷達、電子干擾設備和備用零件。砲彈似乎是要用於美國最近提供的榴彈砲。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）說，自2月24日俄國入侵烏克蘭以來，連同今天宣布的計畫，拜登政府供應烏克蘭的美國武器總值已達38億美元，品項包括重型火砲、肩扛式刺針（Stinger）防空飛彈和無人機。

這項新計畫也意味著國會先前授權用於援助烏克蘭的資金所剩的2.5億美元即將見底。

拜登正催促國會授權一筆330億美元的鉅額援烏資金，內容包括200億美元軍事援助，為期5個月。

G7領袖會議邀澤倫斯基 共商俄烏衝突應對策略

拜登及其他七大工業國集團（G7）領袖8日將與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）舉行視訊會議，討論西方國家在俄烏戰爭中對烏克蘭的支援。

拜登在聲明中說：「美國已迅速提供歷史性的大量安全援助給烏克蘭。我們正把國會授權的武器和設備直接運送到烏克蘭的自由前線。」

但拜登也說，目前的資金「即將告罄」，「為了讓烏克蘭戰勝」，美國及盟國必須「不間斷地繼續運送武器彈藥到烏克蘭」。

他表示：「國會應迅速提供（政府）要求的資金，以強化烏克蘭在戰場和談判桌上的份量。」

路透社提到，美國聯邦眾議院和參議院領袖都說希望盡速行動，但未表明何時會針對拜登的要求開始表決。