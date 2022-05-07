全球經濟逆風 達利歐最新投資建議

全球頂尖對沖基金橋水基金（Bridgewater Associates）達利歐（Ray Dalio）表示，在當前複雜的宏觀局勢下，建議遠離債券資產，對資產做多元化配置。

他指出，未來，巨額赤字將會產生更多的債務。儘管美聯準會試圖收緊銀根和信貸，但這將損害經濟。這一系列條件將導致滯脹，情況可能會比1979年更糟，因為現今的債務額更高。由於一個人的債務是另一個人的資產，持有債券資產（debt assets ）的人會認為可以賣掉這些資產再去買東西。這種可能性太大了，而這會使得通膨和增長之間的權衡變得更加難以管理。

大陸澎湃新聞報導，從《原則》、《大債危機》到《變化中的世界秩序》，橋水投資公司創始人達利歐的研究從最初涉及個體、組織，延伸至探究國家社會的興衰與世界秩序變化的原則。

在這樣的背景下，達利歐在《變化中的世界秩序》中以近500年以來主要國家的歷史為樣本，開始圍繞帝國興衰及其深層機制而展開的歷史研究，並且基於歷史研究所提煉出來的規律，重新思考投資。

受新冠疫情對供應鏈持續造成衝擊，俄烏衝突導致大宗商品價格上漲和糧食短缺，推高全球通膨，致全球經濟成長動能大幅降低。

達利歐提出8個標記大周期的指標，即教育、競爭力、創新和技術、經濟產出、世界貿易份額、軍事實力、金融中心實力、儲備貨幣地位。在達利歐看來，人們可以透過考察這些指標，構建一個反映國家當前形勢的健康指數，反映不同大國興衰的整體情況及所處的大周期的階段。所有帝國和王朝都是在典型的大周期中崛起和衰落，可以就此判斷本國所處的位置與之後的走向。

美國會重演70～80年代停滯性通膨？

達利歐在接受澎湃新聞書面專訪時，針對美國是否會重蹈上世紀70～80年代停滯性通膨的覆轍？他表示，20世紀70年代的通膨源於1971年美元與黃金脫鉤前後的大量債務和貨幣創造。大量的債務和貨幣創造降低其價值，增強購買力，從而增加了支出。於是，美聯準會收緊貨幣政策，以對抗導致經濟疲軟和滯脹的通貨膨脹。同樣的事情現在正在發生。任何東西的價格等於花在它上面的錢和信貸的數量除以它賣出的數量。我們之所以會有通貨膨脹，是因為貨幣和信貸創造的數量遠遠大於商品和服務創造的數量。雖然部分原因是供應鏈問題，但大部分原因是巨額債務和貨幣創造。

他指出，未來，巨額赤字將會產生更多的債務。盡管美聯準會試圖收緊銀根和信貸，但這將損害經濟。這一系列條件將導致滯脹，情況可能會比1979年更糟，因為現今的債務額更高。由於一個人的債務是另一個人的資產，持有債券資產（debt assets ）的人會認為可以賣掉這些資產再去買東西。這種可能性太大了，而這會使得通膨和增長之間的權衡變得更加難以管理。

達利歐強調 ，儲備貨幣和國家的幾次興衰，通常需要50～150年的時間，他需要回顧西方世界近500年的歷史，也上溯到西元600年中國自唐朝以來歷代朝代的興衰。有了這麼大的樣本量，可以更好地理解現在發生了什麼，並找到處理原則。

中國經濟成長可能遠超美國

針對疫後中美經濟基本面發展，達利歐表示，我認為中國還會繼續進行經濟改革，將會克服其面臨的疫情挑戰，並避免陷入一場削弱國力的戰爭。假設這些判斷是正確的，中國的增長率當然會低於過去幾十年的水平，但仍很可能會大大超過美國的經濟增長率。

他表示有很多原因，難以贅述，主要原因在於，過去中國比現在更容易實現快速的增長，因為過去中國的市場曾受到孤立，也非常便宜，所以改革開放能讓中國快速趕上。如今中國的市場變得更昂貴，人口結構也遭遇逆風，增長也就因此而放緩。同時，中國還有很大的潛力做出改進，發展程度仍有提升空間。這表現在中國的人均GDP只有美國的四分之一左右。這一差距將會縮小。此外，教育和基礎設施等提高生產率的因素也有重大提升。

達利歐並預計美聯準會每一次會議上都能升息，直到升息會對市場和經濟造成難以接受的損害。而在當前複雜的宏觀局勢下，達利歐建議，遠離債券資產（debt assets ），並對資產做多元化配置。

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