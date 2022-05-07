美股4大指數全黑 道瓊連六周走跌

美國4月非農業就業人口增加42.8萬人，連續12個月超過40萬門檻並優於市場預期，4月失業率維持在3.6％，勞力吃緊恐導致薪資加速成長，加劇市場對於通膨升溫擔憂，投資人預期聯準會貨幣緊縮政策將更加積極。國際油價、金價雙漲，10年期美債殖利率走揚，科技股表現承壓，材料類股遭逢賣壓，能源類股相對強勢，美股周五（6日）延續前一交易日跌勢，主要指數收盤小跌。

道瓊指數下跌98.60點（或0.30％），收在32899.37點。標普500指數下跌23.53點（或0.57％），收在4,123.34點。那斯達克指數下跌173.03點（或0.78％），收在2,982.064點。費城半導體指數下跌23.465點或（0.78％），收在2,982.064點。

美股經歷走勢如同過山車的一周後，道瓊指數本周累計下跌0.24％，為連續第六周下跌。那指與標普均連續第五周下跌，本周分別下跌1.54％與0.21％。

聯準會本周宣布升息50個基點（2碼），聯準會主席鮑爾並透露目前未考慮一次升息3碼的可能性，面對通膨巨獸、勞力市場失衡等問題，市場仍擔憂聯準會能否在控制通膨的通時，同時兼顧經濟「軟著陸」的目標。

美股周四恐慌性賣壓大爆發，三大指數回吐前一日漲幅，道瓊重挫逾千點，跌3.1％，創2020年10月28日以來最大單日跌幅；標普500指數跌3.6％，那指創2020年6月11日以來最大單日跌幅，重摔5％。

美國銀行首席策略分析師Michael Hartnett表示，歷史性崩盤還沒結束，全球市場拋售潮仍在進行式。通膨與經濟增長反向發展的情況下，市場也正在對資產重新評估定價。

嘉信理財交易和衍生品副總裁Randy Frederick表示，如果股市前一日上漲3％，隔天回撤0.5％，這是正常現象。但如果像周三大漲近3％，周四立刻出現大逆轉，重挫逾3％，這就是非常異常的現象了。

憂抗通膨持續升息 歐股收黑

歐洲股市方面，通膨居高不下，市場持續擔憂升息前景，三大指數前線收黑，跌幅均逾1.5％。

倫敦FTSE 100指數下跌115.33點或1.54%，收在7387.94點。法蘭克福DAX 30指數下跌228.23點或1.64%，收在13674.29點。巴黎CAC 40指數下跌110.04點或1.73%，收在6258.36點。