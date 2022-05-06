美元指數跨過104 創19年高

美股周四暴跌、引發避險買盤激增，加上聯準會（Fed）在緊縮貨幣政策上比全球其他央行更加鷹派，激勵美元指數一度衝破104大關，連續第5周收高。

美元指數周五（6日）盤中觸及104.06，創下19年半的高點紀錄。惟稍後回跌至103.35。美元再展多頭升勢，也讓美元指數可望邁向連續第5周收高紀錄。其中美元兌日圓已連9周走高，周五升值0.38％到130.665日圓，逼近上周所創131.25的20年高點。

歐元兌美元則貶值0.13％到1.05255美元，一周來歐元兌美元已走貶0.16％。英鎊雖持平在1.2357美元價位，不過周四（5日）受到英國央行再度升息，曾使英鎊兌美元暴貶逾2％，為兩年來最大貶幅。

聯準會（Fed）在本周召開決策會議後，宣布調高利率兩碼，讓該央行在緊縮政策態度上，比全球其他銀行更加鷹派，周五美國公布就業報告，市場預料將對Fed之後積極升息立場帶來強力支撐。

多倫多道明銀行在給客戶的分析報告中指出，美國就業報告將強化市場押注Fed在未來會議將有更多緊縮行動，這也使得美元兌歐元與日圓將繼續處在強勁升勢軌道上。

雖然Fed主席鮑爾（Jerome Powell）在例會結束後的記者會上，曾明確表態升息3碼不在考慮範圍，美元一度遽跌，但不久又迅速收復失土。

澳洲國民銀行資深市場策略師佛蘭德（Gavin Friend）指出，美元先前走貶與獲利了結有關。他強調，「鮑爾的鷹派態度是毫無疑問的」。

為了降低沉重的通膨壓力，佛蘭德認為Fed將會竭盡所能，除了緊縮貨幣政策，它還可能藉由提振美債殖利率與美元來抑制通膨續升。

此外該銀行還在周五上修美元匯率預測，認為到9月底歐元兌美元將貶至1.02價位、英鎊兌美元將走低到1.2。不過美元兌日圓則將微幅回落到125價位。