歐減少買俄能源 普丁要求擴大對亞洲輸出

歐洲減少購買俄羅斯的石油、天然氣與煤炭之後，俄國總統普丁下令調整大宗商品出口方向，擬加速建造新油管和拓展鐵路運輸系統，以擴大對亞洲出口。

然而普丁的規畫面臨潛在重大挑戰。歐盟準備對俄國祭出第六輪制裁，本次重心放在打擊能源出口。歐盟計劃逐步禁止進口俄國石油，以及限制服務供應商對俄國提供服務，例如船舶保險商，最新措施將打擊俄國的大宗商品出口計畫。

此外，俄國打造新的出口基礎建設可能費時數年，保險公司與銀行擔心違反制裁規定，拒絕與俄國有關的服務，讓俄國在承租油船時遭遇困難。還有主要貿易商暫停俄國業務，目前也不清楚大陸等俄國商品的主要買家，是否願意增加採購；大陸正致力擴大供應商來源。

芬蘭國際事務研究所客座資深研究員夏吉納（Maria Shagina）指出，俄國能源出口轉向亞洲面臨基礎建設瓶頸、需求不確定性，以及棘手的物流問題。雖然大陸與印度可能增加進口，但仍不足以彌補流失的歐洲市場。

普丁4月要求政府官員在6月1日之前，提出擴大能源出口基礎建設至亞洲、非洲與拉丁美洲國家的計畫，包括建設新的油氣管線和發展北方航線（Northern Sea Route）。

普丁當時表示：「我們要假設對西方的能源供應，在可預見的未來可能持續萎縮，因此有必要提升鐵路、油管和港口等基礎建設計畫的執行速度，才能在未來幾年將石油和天然氣出口，從西方轉至南方和東方等有前景的市場。」

至於煤炭出口，過去俄國煤炭出口有三分之一是到歐洲，約半數銷往亞洲。英國顧問公司Aperio Intelligence指出，亞洲的煤炭需求雖然增加，但運送卻更加困難，因為到亞洲的距離比歐洲遠，還有鐵路壅塞和高保險費等問題。

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