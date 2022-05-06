鮑爾喊話失靈 10年債息飆高

儘管聯準會（Fed）主席鮑爾才表示「不積極考慮」一口氣升息3碼，但市場仍一面倒預期Fed在6月例會就會升3碼，再度引爆美債拋售賣壓，美國10年公債殖利率飆至3.10％，創2018年以來新高。

反映市場升息預期飆升，美國公債殖利率周四全面大漲，10年公債殖利率一度跳漲16個基點至3.10％，改寫2018年11月以來新高，30年公債殖利率急升12個基點至3.13％。

鮑爾周三在會後記者會上指出，「升息3碼目前不是決策委員會積極考慮的議案。」不過，鮑爾同時暗示會持續升息。

市場升息預期降溫僅維持一天，周四聯邦基金利率期貨盤反映的升息幅度再度反彈，預估6月例會一口氣升3碼的機率竄升至75％。

根據利率期貨盤推估，今年底聯邦基金利率將來到2.85％，等於市場預期到年底前Fed總共將升息逾2個百分點。

Action Economics固定收益董事經理魯波（Kim Rupert）表示，「Fed決策出爐後市場都在解讀未來升息動向是鷹還是鴿，雖說鮑爾駁斥升3碼的可能，但決策委員會升息列車還在前進，看來準備在年底時要將聯邦基金利率推升至2.625％。」根據CME的FedWatch工具，6月例會升3碼的機率甚至高達83％。DataTrek Research推特發文指出，「聯邦基金利率期貨顯然沒有把鮑爾周三的說法聽進去。」

Latitude投資管理創辦人執行長萊特（Freddie Lait）表示，「無論如何Fed的升息策略就是採取鷹派基調，目標就是在接下來6到7個月內將基準利率上調至3％左右。」 不過，Infrastructure資產管理公司執行長哈特菲爾德（Jay Hatfield）指出，「我們認為Fed鷹派立場股市與債市大部份已經反應完畢，在擁有52兆美元資產的全球退休年金投資大戶進場下，我們預估美國10年公債殖利率會開始在3％附近觸頂。」