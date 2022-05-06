面臨反壟斷調查？穆斯克買推特恐拖數月

彭博社周四報導，消息人士透露美國聯邦貿易委員會（FTC）正在檢視特斯拉執行長、全球首富穆斯克以440億美元收購推特的交易，預計將在下個月決定是否對這項交易啟動深入的反壟斷調查，一旦展開調查，該交易完成時間恐將拖延數個月。

美國FTC拒絕對此發表評論。

反壟斷專家曾表示，根據美國的反壟斷法，FTC幾乎不可能找到任何證據顯示穆斯克收購推特於法不合。

報導指出，FTC已經就穆斯克最初買進推特9%股份的收購起手式展開調查，要釐清他在4月初收購這些股份時，是否遵守了反壟斷通報規定。

反對這項交易的非營利組織Open Markets Institute主張應該阻止這項交易，以免讓一個已經擁有權勢的人「直接掌控世界上最重要的其中一個公共交流和辯論平台」。該組織亦對穆斯克擁有衛星通信公司Starlink表達擔憂。

根據美國的併購法規，穆斯克必須將這項交易告知FTC和司法部，並等待至少30天才能完成交易，以便讓監管機關就可能的反壟斷問題進行調查。

另有媒體報導穆斯克在完成這項交易後，至少在數月內將擔任推特的臨時執行長。

穆斯克為收購推特尋求新融資案以減少個人出資的計畫亦出現重大進展，他在周四宣布甲骨文共同創始人艾利森（Larry Ellison）、紅杉資本（Sequoia Capital）等投資方已同意提供71.4億美元融資助他收購推特。

（時報編譯 柯婉琇）

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