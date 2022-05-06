美股「人道走廊」關閉 這點釀千點大暴殺

美股才一天就變臉，4日開闢的「人道走廊」關閉後，道瓊指數周四（5日）就展開千點大轟炸。不少專家認為，華爾街當前大暴殺的關鍵在於投資人對經濟衰退和通膨的擔憂，更有人直指，聯準會（Fed）去年誤判形勢，錯過遏制通貨膨脹的最佳時機，升息縮表動作晚了一步，而Fed主席鮑爾3月初也曾向國會坦承，「本來應該早點採取行動」。

聯準會4日升息2碼，符合市場預期，平息一次升息3碼的擔憂，美股激情噴漲932點，費城半導體指數也飆升近4％，但僅一日行情就豬羊變色，周四（5日）美股展開血腥大屠殺，道瓊指數暴跌1063點，創下2020年 10月 28日以來單日最大跌幅，費半指數更重挫5％，一口氣吞掉前一日漲幅。

美股周四上演恐怖殺盤，部分市場分析師認為，當前美國面臨的經濟壓力，不僅是40年前最嚴重的通貨膨漲，還有經濟衰退的風險。

美國勞工統計局周四發布報告，由於勞動力成本飆升，美國首季非農生產力季減7.5％，創1947年以來最大降幅，也就是75年來的最快速度下降。而單位勞動力成本飆升11.6％，累計過去4 季漲幅達到7.2％，為1982年第3 季以來的最大漲幅。

這些數字凸顯出美國的通膨飆升。美國物價上漲速度衝上40年來最快水平。

分析師表示，市場焦點轉向今年內還會升息200個基點，Fed貨幣政策在短期內幾乎無法壓抑通膨，政府大規模預算支出、供應鏈瓶頸和俄烏戰，都將進一步推升通膨。

綜合外媒報導，鮑爾不但要在新冠疫情期間支撐美國飄忽不定的經濟成長，還在對抗1980年代以來前所未見的高通膨。有專家認為，聯準會這一步走慢了。

美國3月個人消費支出價格指數（PCE）年增6.6％，是聯準會目標的三倍多。因而越來越多批評人Fed之前耽擱太久，以至於很難在不造成經濟衰退的情況下遏制通膨。美國商務部公布2022年第一季國內生產總值（GDP）意外下降1.4％，是2020年第2季以來首次萎縮。鮑爾本人3月初也曾向國會承認，「本來應該早點採取行動」。

瑞士信貸亞太區副主席陶冬也表示，聯準會在去年誤判形勢，錯過了遏制通貨膨脹的最佳時機，在就業市場極度熾熱、通膨創下40年新高的時候，不得不急起直追，打破聯準會20年來的傳統，用連續大碼加息和快速縮表來抑制通膨環境進一步惡化，並平息國會和選民對物價上漲的憤怒。

陶冬預期，FOMC六月和七月會議各加息50點，在今年剩餘的會議上每次加息25點（1碼），明年再加息四次，每次25點。今年聯準會就將利率推到2.5％左右的中性區間，明年達到3.5％至3.75％水平。

（中時新聞網 吳美觀）

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