腥風血雨！美股債雙殺市場信心崩跌

美國聯準會22年最激進升息隔日，一夜之間美股三大指數雪崩，從周三的高點到周四的低點，出現自疫情初期以來的最大反轉行情。道指下跌1,063.09點，跌幅3.1%；標普500指數下跌3.6%；科技股跌勢拖累那指下跌5%。

投資者持續消化美國聯準會以22年來最大幅度升息和馬上開啟縮表的訊息，但稍早宣布升息2碼符合預期、暫時排除一次升息75個基點所引發的市場反彈難以為繼。

分析指出，美股似乎在周四才真正意識到美聯準會激進的貨幣緊縮政策成為新常態，即便鮑爾暫時排除了一次升息3碼這一市場恐慌，投資者仍面臨美國自2000年以來最激進的貨幣政策緊縮，因為鮑爾也暗示未來兩次FOMC會議可能升息2碼。

華爾街認為，Fed仍對升息至中性利率以上來控制通膨持持開放態度，最終令市場屈服於恐慌，因為這意味著美聯準會希望看到金融狀況持續收緊，將顯著打擊高估值的科技／成長股，宏觀經濟和企業盈利能力可能也波及拖累，在停滯性通膨幽靈的困擾下，高波動性是新的市場主題。

周四美股完全抹去上日漲幅並走向崩跌模式，10年期基準美債殖利率也扭轉前日跌幅而再度升破3%，觸及3年半最高。

10年期美債殖利率日內最高上行19.3個基點，盤中一度升破3.10%，刷新2018年底以來的三年半高位，美股盤後來到3.03%。30年期長債殖利率最高上行20.5個基點，日高升破3.20%，也創2018年以來新高，美股盤後來到3.11%，與10年期殖利率均保持11個基點的大幅升幅。

對貨幣政策更敏感的2年期美債殖利率最高上行12.4個基點，日高至2.74%，同樣逼近2018年底來最高，美股盤後接近2.70%。5年期殖利率最高升逾16個基點上逼3.06%，美股盤後失守3%。

而聯準會可能繼續加大緊縮貨幣政策力度，再推升美元指數上攻20年高點。紐約尾盤，美元指數漲1.04%報103.5715，創2002年12月以來新高。

在個別貨幣方面，中國人民銀行6日則大幅下拉中間價660點，來到報6.6332，上一交易日中間價報6.5672，在岸人民幣上一交易日收報6.6224。離岸人民幣兌美元貶值512點，早盤9：48報6.7319，跌落6.73關口，在岸人民幣現報6.6890。

另由於受到英國央行再度升息、並警告經濟可能陷入衰退危機，導致英鎊兌美元一度摜破1.24價位，創下2020年6月最低水平。

此外，加密貨幣的價格周四也隨著主要股市指數下跌。比特幣下跌7%，從39,780.33美元跌至36,981美元，抹去了周三的漲幅。以太幣從周三的2,943.42美元跌至2,751.88美元，跌幅6.5%。在CoinDesk交易的前30大加密貨幣中，有28種周四下跌。

興業證券則認為，薪資通膨螺旋的擔憂可能是空頭捲土重來的重要助力，不要低估Fed抗通膨的決心。與此同時，單位勞動力成本攀升11.6%。考慮到單位勞動力成本和核心通膨的走勢高度相關，市場對工資通膨螺旋的擔心捲土重來。對美聯準會而言，相較於通膨，更核心的影響變量有二：其一是供應端的改善。除了俄烏沖突影響的能源和糧食供應外，核心通膨的主要還是依賴勞動力短缺改善。其二是長期通膨預期的錨定。