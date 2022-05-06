英國地方選舉登場 首相強森保位戰

英國5日改選英格蘭、蘇格蘭、威爾斯和倫敦自治市共200個地方議會、6821議席，以及北愛爾蘭議會90名成員。英國地方選舉過去的全國性意義不大，今次選舉卻可能對其未來產生巨大影響。投票結果不僅攸關首相強森的去留，更可能為愛爾蘭統一鋪路。

強森身陷「派對門」、保守黨下議院議員派瑞許因在議事廳內看色情片辭職，加上通貨膨脹加劇致使生活成本不斷升高引發民怨，保守黨本次選情極不樂觀。民調顯示，保守黨恐失將近500議席；一旦流失超過548席，這將會是自英國前首相布萊爾擔任工黨領袖以來，保守黨表現最差的一次選舉。民調還指出，工黨不僅有望挑戰保守黨在傳統票倉的議會控制權，更可能贏得逾800議席。

《華盛頓郵報》稱這場選舉是英國人民對強森的公投，報導指，當強森在烏克蘭獲得一片喝采時，他的選民可能將用選票懲罰他及他所領導的政黨。不少保守黨議員已發出警告，選舉結果將決定他們是否對強森提出不信任動議。強森3日接受泰晤士電台（Times Radio）訪問表示，若保守黨在這次選舉受到重創，他將承擔全部責任，他說：「我總是為所有事負責。」

除了強森相位，北愛爾蘭選情尤其值得關注。路透社報導，在最近一次民調顯示，北愛民眾對新芬黨支持率平均為25％，高出競爭對手北愛爾蘭民主聯盟黨（DUP）6個百分點。

新芬黨的前身為愛爾蘭共和軍（IRA），長期以推動「國境投票」為目標，向來極力主張愛爾蘭統一。不僅如此，英國正式脫歐後，倫敦當局與歐盟耗費數月，才在貨物從英國其他地區進入北愛的檢查達成共識；然而，2016年脫歐公投中，北愛民眾多數支持留在歐盟，一旦新芬黨在議會取得多數，英國地方分權政治與邊境貿易的穩定都將受到考驗。

（中國時報 王少筠）