美股大逃殺 道瓊崩跌千點 那指重挫近5％

美股反彈曇花一現，儘管美國聯準會宣布22年最大升息幅度後，振奮投資市場人心，但面對難以遏制的高通膨，市場回歸現實面，經濟衰退的擔憂再度浮現，VIX恐慌指數飆漲逾22％，美元指數站上103.55，美國10年期公債殖利率重新站上3％，美股周四（5日）驚見恐慌性賣壓，四大指數全部回吐前一個交易日的漲幅，道瓊、那斯達克指數雙創2020年以來的最大單日跌幅。

道瓊指數跌1,063.09點或3.12％，收32,997.97點，創2020年來最差單日表現。那斯達克指數跌647.16點或4.99％，以12,317.69點作收，創今年新低。標普500指數跌153.3點或3.56％，收在4,146.87點，創4/29以來最大單日跌幅。費城半導體指數跌158.26點或5.00％，收在3,005.53點。

不只美股，美債市場也出現戲劇性逆轉，10年期美債飆升至3.066％，創2018年11月以來新高，以成長為導向的科技股頓時失色。

大型科技股表現，蘋果跌5.57％、谷歌跌4.76％、微軟跌4.36％、Meta（臉書母公司）跌6.77％、亞馬遜跌7.56％、網飛跌7.69％。

晶片股方面，德儀跌3.38％、博通跌3.92％、英特爾跌3.41％、輝達跌7.33％、高通跌4.97％、艾司摩爾跌4.80％、美光跌3.16％、超微跌5.58％。

台股主要ADR表現，台積電跌4.00％、日月光跌4.78％、聯電跌4.40％、中華電信跌0.29％。

中概股方面，微博跌3.40％、阿里巴巴跌6.68％、百度跌5.96％、愛奇藝跌13.33％、京東跌6.00％、網易跌5.97％。

銀行股方面，摩根大通跌2.50％、高盛證券跌3.41％、美國銀行跌2.80％、富國銀行跌2.12％。

汽車股方面，福特汽車跌3.00％、通用汽車跌2.96％、特斯拉跌8.33％。

生技股方面，嬌生跌1.91％、默沙東跌0.58％、輝瑞跌2.44％。

石油股方面，雪佛龍跌0.79％、艾克森美孚跌1.52％。

觀光旅遊概念股方面，西南航空跌2.23％、達美航空跌3.92％、聯合航空跌5.78％、美國航空跌5.50％；挪威郵輪跌6.92％、嘉年華跌6.71％、皇家加勒比郵輪跌5.42％；Airbnb跌8.38％、Booking Holdings漲3.26％。

其他類股表現，沃爾瑪跌1.38％、開拓重工跌2.99％、3M跌3.09％、可口可樂跌0.80％、家得寶跌5.14％、迪士尼跌3.08％、NIKE跌5.89％、麥當勞跌2.12％。（工商時報 數位編輯）

歐股多收低 回吐盤中漲幅

歐洲主要股市今天多收低。美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）淡化未來一次激進升息3碼的可能性，雖促使股市上漲，但各大類股隨後多回吐漲幅。

倫敦FTSE 100指數上漲9.82點或0.13%，以7,503.27點作收。

法蘭克福DAX 30指數下跌68.30點或0.49%，收在13,902.52點。

巴黎CAC 40指數下滑27.28點或0.43%，收6,368.40點。（中央社）