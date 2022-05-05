葉倫：美國經濟依然強勁

美國財長葉倫（Janet Yellen）4日表示，儘管美國首季經濟萎縮、通膨壓力居高不下和俄烏戰爭引發的經濟風險超乎預料，但美國經濟仍然強勁。

她說：「經濟前景仍極不明朗，全球性危機程度高。我擔心大宗商品價格，憂慮俄烏戰爭不利的影響擴散。」雖然戰爭因素會波及美國、歐洲和新興市場，但目前美國經濟情勢強勁。

拜登政府正致力解決俄羅斯入侵烏克蘭，和美國通膨年增率創40年新高等問題。其中，葉倫制定一系列西方制裁俄國措施，包括凍結俄國央行的外匯存底。

葉倫對歐盟提出禁止進口俄國石油的最新制裁措施感到憂慮，因為此舉可能進一步推升油價而令通膨壓力攀升。她認為必須確切地觀察如何落實禁止俄國石油進口，因為這可能導致全球油價走高。儘管如此，要反制俄國無故入侵烏國和終結戰爭，大家仍能理解各種制裁措施是相當重要。

歐盟執委會執行副主席東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）最近訪問美國期間表示，歐盟密切跟美國財政部合作研究禁止進口俄國石油後的經濟影響。烏國指禁止進口後，即使油價飆漲，俄國石油收入不會因此增加。

美國和盟友試圖把制裁俄國，對衝擊自身經濟的程度降至最低，但現在愈來愈難達成這目標。因為俄烏仍持續作戰，西方不斷增加制裁力度，使戰爭對經濟的衝擊持續擴大。

像西方凍結俄國央行外匯存底的舉動，可能令部份國家擔心未來遭美國等制裁後，自己央行資產也可能被凍結，從而在外匯存底裡降低持有美元的部位，這只會削弱美元的國際地位。對於外界疑慮，葉倫表示美國只有在極罕見情況下才會凍結一個國家央行的資產，強調目前沒有其他貨幣能取代美元的地位。